Les artistes de N’ouzon ket se réorganisent et nous préparent de beaux spectacles en 2023

Après la pandémie et son impact sur le monde du spectacle vivant, il était temps de repartir sur de bonnes bases.

Rapprocher les compagnies professionnelles du centre Finistère

Les artistes de N’ouzon ket nous proposent des spectacles très variés depuis plusieurs années ; elles et ils ont donc accumulé une grande expérience mais aussi du matériel, un réseau, des compétences, des talents … dont pourraient profiter d’autres artistes pro du secteur. Il s’agirait notamment de mutualiser la diffusion des spectacles entre compagnies indépendantes. Quand on est en autoproduction, surtout en dehors des grands centres urbains, il faut pouvoir compter sur la force d’un réseau pour répandre les spectacles d’une commune à l’autre, d’un petit coin du centre Finistère à l’autre…

Bien sûr il faut adhérer à la charte de N’ouzon ket : respect de tout le monde et pas de hierarchie, recherche d’exigence et d’accessibilité à toutes sortes de publics, récupération et upcycling, retour vers les plus démunis.

L’association N’ouzon ket a donc revu sa gouvernance pour être plus ouverte à des artistes d’autres compagnies, voire à d’autres professionnelles ou professionnels du spectacle. Un conseil collégial de trois personnes s’occupe de la gestion courante et de la vie quotidienne ; le conseil d’administration (entre 3 et 7 personnes) se chargera du travail de réseau.

Un spectacle aux parfums et à la philosophie du Moyen Orient

En une seule nuit elle a traversé tout le désert est une pièce née des origines de Malik Slimane, des origines Kabyles avec d’autres parfums du Maghreb, d’Orient, la Perse notamment…Tirée des contes, des histoires drôles, des aventure du sage Nasredin, la pièce nous narre un roi dans le désert de son coeur, qui cherche son fils.

Le spectacle est un seul en scène dont le comédien est davantage qu’un conteur, il est 27 personnages !

En une seule nuit elle a traversé tout le désert est présentée le 11 février 2023 au festival Oups de Brest et le 19 avril 2023 à l’Améthyste de Crozon.

Sorti(e) de scène est toujours disponible pour tourner et une autre pièce, Scènes de lit, est en cours de création collective en atelier au café associatif Les Voyageurs de Lanvéoc, qui reste le QG de N’ouzon ket.