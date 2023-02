Les vignobles du monde face au réchauffement climatique

Réchauffement climatique et acidification des vins au Portugal

L’Alto Minho est l’une des terres où l’on produit le fameux vin vert. Juliette Corbillé est allée à la rencontre de Márcia Lourenço, oenologue et de Edgar Gomes, viticulteur, travaillant à la Quinta da Pedra à Monção, une exploitation viticole produisant deux variétés de vin vert, dont le célèbre “vinho Alvarinho”.

Dans ce reportage, on découvre plus en détail ce qu’est le vinho verde, d’où il tient son nom, comment la Quinta da Pedra travaille quotidiennement pour produire ce vin, et surtout les défis qu’elle relève pour s’adapter aux effets du changement climatique, qui se ressentent davantage chaque année dans les vignes.

Le retour des vignes en Finistère

Le Coteau du Fogot est une association qui rassemble des amateurs et amatrices de vins à Loperhet. Le collectif a obtenu de la part de la mairie un terrain bien exposé pour y planter des vignes. Avec l’aide de Joël Porcheray, bourguignon d’origine et ancien caviste, ils et elles ont planté 300 pieds de chardonnay et 75 pieds de pinot beurot. Au Coteau du Fogot, la vendange de cette année a donné 20L de vin.

En Finistère la vigne fait son grand retour depuis 2016 grâce à une autorisation juridique et un climat qui se réchauffe. L’association le constate notamment grâce à leur partenariat avec Valérie Bonnardot, chercheuse à l’Université de Rennes 2 qui a installé une station météorologique au dessus des vignes de l’Operhet.

L’association n’hésite pas à expérimenter notamment en testant des lieux de plantation en sous bois. Ce groupe de vignerons et vigneronnes met aussi en place des actions en faveur de l’environnement : attache des vignes avec du joncs, écopâturage avec des moutons d’Ouessant, non utilisation de produits phytosanitaires, etc. Le plus important pour l’association reste la convivialité et le partage de bons vins !