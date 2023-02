Les lépidoptères, de leur nom scientifique, sont parmi l’ordre des insectes les plus rependus et les plus connus au monde. En façonnant l’environnement pour ses besoins, l’homme n’a de cesse d’augmenter la fragilité de la faune y compris d’insectes que l’on pense insignifiants. Stéphane Wiza, naturaliste à Bretagne vivante, nous dit tout sur la fragilité du papillon diurne.