Des idées d’activités et sorties en famille dans le Finistère en février 2023 avec Récréatiloups

Fun Park Crozon & Dirinon,

Parcs aventure, ouverts tous les après-midis des vacances d’hiver dès 14h.

Appeler le matin pour vérifier l’ouverture (selon météo)

https://29.recreatiloups.com/fun-park-dirinon/

Musée national de la Marine à Brest

Ouvert dès le lundi 20 février 2023 / De nombreuses animations familiales sur réservation la 2ème semaine des vacances d ‘hiver.

https://29.recreatiloups.com/musee-national-de-la-marine-brest/

Musée de la Fraise à Plougastel

Visite-atelier : le 16 février 2023 à 14h30 – le 23 février 2023 à 14h30

Pour les enfants à partir de 4 ans et sur inscription auprès du musée.

https://29.recreatiloups.com/sortie-enfant/visite-atelier-pour-les-enfants-musee-de-la-fraise/2023-02-16/

Musée de l’école à Trégarvan

Atelier créatif spécial Saint-Valentin le lundi 13 février 2023 à 16h15.

Atelier accessible à tous à partir de 4 ans sur inscription.

Par ailleurs, le musée est ouvert tous les jours des vacances de 14h à 18h, sauf le samedi.

https://29.recreatiloups.com/musee-de-lecole-rurale-en-bretagne/

Haliotika au Guilvinec

Haliotika fête le Carnaval pendant les vacances, toutes zones scolaires confondues, sur la période du 6 février au 3 mars 2023

Ateliers cuisine dès 3 ans, visites libres des expositions, Mardi Gras le 21 février 2023 (pour l’occasion, les enfants déguisés se verront offrir l’entrée d’Haliotika).

https://29.recreatiloups.com/sortie-enfant/haliotika-fete-le-carnaval-vacances-de-fevrier/

Et en bref, quelques idées de sorties :

-le dimanche 5 février 2023, c’est la fête du jeu à la salle communale de Guissény de 10h à 16h

https://29.recreatiloups.com/sortie-enfant/fete-du-jeu-a-guisseny/

-Fête du jeu à Guilers les 4 et 5 février 2023 au centre socioculturel Jean Mobian (ex Agora) de 10h à 18h le samedi et jusqu’à 17h le dimanche. L’entrée est gratuite.

https://29.recreatiloups.com/sortie-enfant/guilers-entre-en-jeux-fete-du-jeu-2/

-Et dimanche 5 février 2023, comme tous les premiers dimanches du mois, l’entrée du Musée des beaux-arts de Brest est gratuite. 14h-18h

https://29.recreatiloups.com/sortie-enfant/visite-eclair-au-musee-des-beaux-arts-de-brest-2/2023-02-05/