Le Roller derby Brest : bagarre inclusive sur patins

Le roller derby a peut-être eu son temps de gloire un peu “mainstream”. Rendu visible dans la pop culture par des films ou des séries (de plus ou moins mauvais goût), le roller derby continue son chemin loin des clichés.

Le Roller Derby est l’un des derniers sports à avoir intégré la Fédération Française de Roller et Skateboard. Venu des Etats-Unis, ce sport a rapidement conquis dans l’Hexagone et également à Brest. Très tactique, le Roller Derby allie à la fois vitesse et contact. S’intéresser au roller derby, c’est aussi prendre le temps d’évoquer son histoire et son évolution. L’essor du roller derby est intimement lié à l’histoire du féminisme et du mouvement punk, Aujourd’hui, ce sport entre en parfaite résonance avec les questions d’inclusivité : accepter, favoriser et défendre les personnes qui ne rentrent pas dans les cases. Lucie et Jeanne, membres du Roller derby Brest, nous racontent ce sport dans LEM sport.