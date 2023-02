Avant de lancer une association

Quand on veut monter une association, se faire accompagner est tout à fait possible dans le Finistère : centres sociaux, Ulamir, ont des professionnels à disposition pour aider les porteuses et porteurs de projets associatifs.

Rencontrer d’autres structures qui ont plus d’expérience dans un domaine similaire : tiers-lieu, sports, sensibilisation à l’environnement. Identifiez les structures qui vous inspirent et allez voir comment elles fonctionnent ; en général, elles aiment partager. L’espace associatif vous propose une grille d’entretien-type :

Quelle genèse de l’association

Qui mobiliser autour de son projet : bénévoles, bénéficiaires, partenaires, collectivités ? Et comment ?

Quelle organisation interne ?

Quels financements ? Quel modèle économique ?

Enfin, il est important se poser la question, au sein du collectif qui porte le projet d’association, des sujets sur lesquels on est pas encore d’accord, pour avoir conscience que la perfection est impossible et que d’éventuels conflits pourront surgir à terme.