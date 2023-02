Le rythme hypnotisant et reposant de B.I dans « Love Or Loved Pt.1 »

Aujourd’hui on va parler de l’auteur-compositeur, rappeur, chanteur et danseur Kim Hanbin, plus connu sous le nom B.I.

Avant de s’attaquer tout de suite à l’album, il me semble important de vous faire un petit point biographie à son sujet car j’ai pu constater qu’il y avait quand même pas mal de choses à dire.

Kim Hanbin, donc B.I, est né le 22 Octobre 1996 en Corée du Sud. Dans son enfance, il est partit vivre quelques temps aux Etats-Unis avec ses parents. C’est d’ailleurs là-bas que naîtra sa passion pour la musique et le hip hop. En effet, ses parents étaient très friands de ce style musical et écoutaient beaucoup la musique d’artistes comme Jay-Z ou encore Eminem. A l’école primaire, Hanbin décide donc que quand il sera grand, il deviendra rappeur, et si je vous parle de lui aujourd’hui, c’est qu’il a réussi.

En 2011, Hanbin, âgé de 15 ans, commence son entraînement pour devenir idol au sein de l’agence YG, avant de débuter 4 ans plus tard, à 19 ans, avec le groupe iKON. Dans ce groupe, Hanbin tient le rôle de leader, et il écrit, compose et s’occupe de la réalisation artistique des chansons. Tout ceci lui vaudra d’ailleurs de remporter deux prix en 2018 : celui de la réalisation artistique de l’année avec son groupe iKON aux Gaon Charts Music Awards, et celui d’auteur-compositeur de l’année aux Melon Music Awards.

Entre 2016 et 2019, Hanbin fait preuve de générosité en versant un total de 30 millions de wons, soit 22 294 euros à une fondation d’aides aux personnes atteintes de la maladie de Charcot.

Malheureusement, son succès est freiné en 2019. Il est accusé d’avoir acheté et consommé du LSD et du Cannabis. Hanbin ne réfute pas ces accusations et les attestes même. En 2021, il est condamné pour ses actes et écope de 3 ans de prison avec sursis. C’est donc le 12 Juin 2019 que B.I décide de quitter iKON.

Malgré toutes ces histoires, en 2020, IOK propose à Hanbin de devenir le directeur exécutif de l’agence. Proposition qu’il a refusé à plusieurs reprises avant d’accepter. Il va ensuite monter son propre label : 131, qui est affilié à IOK. Le 19 Mars 2021, B.I sort son album « Midnight Blue », dont tous les bénéfices seront versés à une œuvre caritative, et ce jusqu’à 60 ans après sa mort. S’en suit ensuite son album « Waterfall ». Le même principe que pour « Midnight Blue » est appliqué. Hanbin ne touche aucun des bénéfices. Ce nouvel album est mal reçu par les coréens, mais pas par le public et la critique internationale, qui en font les éloges.

En Septembre 2022, Reddy devient le premier artiste à intégrer 131 à part B.I. Le label deviendra d’ailleurs indépendant en Octobre 2022. Cependant, un peu moins de 4 mois après, le 3 février 2023, B.I décide de quitter ses fonctions à la tête de 131 pour se concentrer sur sa musique. Durant ces 4 mois, B.I sort l’album dont on va parler tout de suite.

Intitulé « Love or Loved Pt.1 », cet album est un EP de 5 titres qui formera un full album lorsque la deuxième partie sortira un peu plus tard cette année. « Love or Loved Pt.1 » est donc sortit le 18 Novembre 2022 chez 131, en collaboration avec le label Transparent Arts. L’oeuvre traite de l’amour présent et passé, se concentrant plus sur le présent dans cet EP, tandis que le passé sera abordé dans la deuxième partie.

Parlons maintenant du premier titre de l’album : BTBT, qui est sortit peu de temps avant la sortie de l’album. BTBT vient du mot Biteul qui signifie tituber en coréen. Dans ce morceau, la voix rauque de B.I est accompagnée par la voix douce de DeVita et le rap rythmé et doux de Soulja Boy. C’est un titre qui émane de la chaleur et de la tranquilité et le rythme se veut apaisant.. Les harmonies mélodiques de DeVita se mêlent à la voix soyeuse et sensuelle de B.I sur le refrain. En regardant ce que les magazines avaient à dire au sujet de BTBT, j’ai remarqué que le mot atmosphérique revenait très fréquemment. Ca peut semblait un peu abstrait de décrire l’ambiance d’un titre avec un tel vocabulaire, mais je peux vous garantir qu’en écoutant le morceau, vous comprendrez pourquoi un tel mot à été choisi. Ca ne fait aucun sens comme ça mais quand on écoute le titre, le terme atmosphérique prend tout son sens. En écoutant BTBT, on se sent hors du temps. Un peu comme lorsque l’on a le coup de foudre. Tout autour de nous s’arrête soudainement et on ne voit plus que cette personne qui vient de nous faire chavirer. C’est exactement le sentiment et la sensation qui nous est transmise dans ce morceau, que ce soit avec les paroles ou l’instru et l’ambiance générale qui est très aérée.

Le tout est accompagné par un clip aux décors futuriste cyberpunk. On se promène avec B.I et son groupe d’amis au coeur d’une ville post apocalyptique éclairée par de grands néons de toutes les couleurs. Les visuels sont époustouflants et on sent qu’un bon budget à été dépensé. Le bonus c’est le look que nous offre B.I dans ce clip qui n’aura pas laissé le fandom indifférent, y compris moi… En plus de ça, B.I nous propose un rap exclusif comme dernier couplet sur le clip et uniquement le clip, rap qui vient remplacer celui de Soulja Boy. B.I est quelqu’un de très versatile niveau musique. Il est capable de passer de superbes couplets chantés d’une voix douce et rauque à des raps plus rythmés, et cette versatilité est très appréciable.

On va maintenant passer à un deuxième titre. Il conserve la même vibe que BTBT mais avec légèrement plus de rythme, il s’agit du titre Keep Me Up. Dans ce morceau, on ressent l’ardeur des amours juvéniles.

L’instru nous plonge en pleine rêverie grâce aux synthés denses et à la voix couverte d’une très légère couche d’autotune qui s’assemble parfaitement avec l’ambiance générale douce et hypnotisante du morceau. Le titre, que l’on retrouve également dans les paroles : Keep Me Up, fait écho à l’engouement que l’on ressent dans une relation qui vient tout juste de commencer. Keep me up, ça signifie garde moi éveillé. Quand on est jeune et qu’on vient d’entrer dans une relation, on a tendance à rester éveillé pour discuter ou tout simplement penser à la personne que l’on aime.

On peut également constater le génie artistique de B.I avec des paroles que l’on trouve dans le refrain : 불꽃이 피어 (Bulkochi PO).

C’est le moment de faire un petit point vocabulaire pour vous expliquer ce petit coup de génie de la part de B.I.

불꽃 (Bulkott) en coréen, ça signifie feu d’artifice. Quand on sépare les deux syllabes, on obtient 불 (bul) : le feu et 꽃 (kott) : la fleur. Les lettres PO sont quand à elles associées au mot 피어 (pieo) qui signifie fleurir.

On obtient donc une phrase à double sens, d’un côté « les feux d’artifices éclatent », qui font écho aux papillons que l’on a dans le ventre lorsqu’on est amoureux, et « les fleurs de feu fleurissent », qui font écho à la naissance d’un amour ardent et passionné. On comprend mieux d’où B.I tient son prix de meilleur auteur-compositeur n’est-ce pas ?

A la différence de BTBT, le clip de Keep Me Up se focalise sur la chorégraphie fluide sur laquelle il est accompagné par une troupe de danseurs que l’on peut applaudir tout autant que lui. L’artiste n’est pas tout le temps au centre de l’attention, laissant la lumière à ses danseurs sur certains passages. Le décors est cependant le même décor post apocalyptique que l’on trouve dans BTBT, et en regardant d’un peu plus près, on peut même y voir des véhicules volant circuler entre les immeubles du fond.

En tout cas, « Love or Loved pt.1 » est un album aux vibes douces et posées. On y retrouve plus de chant que de rap et ce n’est pas pour déplaire, car la voix de B.I sonne parfaitement bien. C’est une œuvre hypnotique, qui nous entraîne dans l’histoire que B.I raconte. On ressent les sentiments qu’il exprime. C’est comme si on tombait amoureux des sons et de l’univers dont nous parle l’artiste. A mesure qu’il nous parle du sentiment amoureux, on tombe nous même amoureux de toute cette ambiance, et ce n’est pas quelque chose que j’ai eu l’occasion de ressentir souvent avec d’autres artistes.