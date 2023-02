Tempo Focus de Très tôt théâtre nous aide à chercher le temps qu’on a perdu en grandissant

Mais où sont passées les 40 secondes supplémentaires de notre enfance ?

« Dépêche-toi un peu ! Allez, plus vite, on va être en retard ! » combien de fois les parents adressent-ils à leurs enfants ces injonctions ? C’est vraiment étrange comme ils semblent toujours pressés ces adultes… Le laboratoire Hélix en est persuadé : il y a des secondes qui se sont perdues.

Ses scientifiques ont même calculé très exactement combien : 40 secondes. Pour les enfants, la minute dure 100 secondes et leur laisse largement le temps de flâner, regarder, rêvasser voire s’ennuyer. Au fil des années, ces 40 secondes se perdent, mais où donc ?

Regards sur scène, dans les zones humides ou dans le ciel

Pour répondre à cette passionnante question, le projet Tempo Focus mené par Très tôt théâtre emmène cette année 300 enfants du Finistère dans les arcanes du temps, mais aussi de la danse, du cinéma, de l’astronomie, de la philosophie et de la découverte de la nature… Bien sûr, il y aura des escargots, animal totem des savants d’Hélix, mais dans les zones humides du côté des monts d’Arrée ou de Quimper, nul doute qu’on observera d’autres espèces qui prennent leur temps. De janvier à mars, on travaillera en ateliers avant le séjour-découverte scientifique et artistique du printemps, au centre Ti menez Are à Brasparts. On réalisera même un film avec l’aide des étudiants en BTS de Lesneven.

La compagnie Arscom qui dirige le projet artistique présentera aussi trois de ses spectacles en mai 2023 : Poétique de l’instable, Hôtel Bellevue et Echoa. Enfin, le 10 juin 2023, c’est au domaine de Trévarez que les enfants dévoileront aux parents les fruits de leurs recherches lors d’une grande journée festive.