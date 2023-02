La vignette du cercle avec Erik Avert

Erik Avert aime rire et faire des rencontres. Il a profité de son atelier 6 mois, période où il arrivait tout juste à Brest pour travailler à l’Eesab, Ecole Européenne Supérieure d’Art de Bretagne. Artiste, docteur en art et nouvel arrivant, cet atelier lui a ouvert la porte vers la rade et vers les autres. Au cercle, il a pu y développer son travail sonore mais son meilleur souvenir reste celui des rencontres, et d’un moment partagé aux portes ouvertes, à boire un café et papoter. Erik aime s’entourer des sons, des gens, des paroles. Bonne écoute !

réalisation émission : Sarah Blumenfeld

photo : ©AnneFoucher

musique : Afterglow, album A Gilded Eternity, de Loop

musique jingle : Chatterton – Feu !