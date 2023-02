La vignette du cercle avec Ondine Bertin

Ondine Bertin sort de l’école de l’Eesab, les beaux-arts de Brest. Grâce au cercle elle récupère son premier atelier. Elle le voit comme une passation d’espace, vue qu’une amie à elle y résidait avant. Elle récupère des bâtons de marche en bois sculpté, du foin, un établi. C’est donc un endroit qui lui est familier mais qu’elle met du temps à s’approprier. Ses périodes de travail y sont fluctuantes, parfois intenses et solitaires dans son box, parfois en réunion et parfois elle n’y va tout simplement pas. L’ascenseur, les étages, les horaires et jours de fermetures peuvent être assez contraignant, mais au moins elle a un lieu pour travailler. Une vraie coupure. Elle peut peindre à l’huile ailleurs que dans son salon et laisser du polystyrène trainer. Il y a des grands formats, des livres, et en plus d’autres amis artistes arrivent. Bonne écoute !

réalisation émission : Sarah Blumenfeld

photo : ©OndineBertin

musique : Ugly And Vengeful d’Anna von Hausswolff

musique jingle : Chatterton – Feu !