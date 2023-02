Willy Ronis est un photographe français et un des plus grands représentants de la photographie humaniste. Fils d’un père russe et d’une mère lituanienne qui ont fui les pogroms en Europe de l’Est, il est né à Paris le 14 août 1910. Étant doté de l’oreille absolue et d’une mère pianiste, il se tourne très tôt vers la musique et envisage d’en faire son métier en tant que compositeur. Cependant lors de son retour du service militaire, son père, très malade, lui demande de l’aider dans son studio photos. À la mort de son père il liquide le studio et devient à la suite photographe indépendant.

Willy Ronis se consacre d’abord au reportage, ses premiers reportages sont des commandes de la SNCF ou du Commissariat au tourisme. Mais très vite il se lance dans la photographies de rue, Il arpente les rues de Paris et photographie ce qui l’entoure, le mendiant-musicien du pont des Arts, les auto-tamponneuses de la fête foraine du boulevard Garibaldi, les bals populaires du 14 Juillet, les amoureux, les guinguettes ou encore la Fête de la musique.

Un photographe très engagé

Willy Ronis est connu pour ses convictions politiques communistes. Il suit les manifestations ouvrières de 1936 et prend ses premiers clichés marquants comme « L’enfant le poing levé sur les épaules de son père », qui seront publiés par la revue Regards. Il photographie également des défilés militants des années 1930 et des rassemblements politiques.

Une exposition photographique qui rapproche les gens

Suite à la crise sanitaire en 2020, les gens ont lentement renoué des liens sociaux entre eux. C’est en partant de ce constat que le musée de Pont-Aven a organisé une exposition sur le photographe humaniste Willy Ronis. Une sélection de 120 photographies ainsi que des documents d’archives, prêtés par la médiathèque du patrimoine et de la photographie qui gère le fonds entier de Willy Ronis. L’exposition « Se retrouver » est à voir au musée de Pont-Aven jusqu’au 28 mai 2023.