Les élèves de Toul ar C’hoat sensibilisés aux risques d’inondations de l’Aulne

Parmi les nombreuses missions de l’Epaga, l’établissement public d’aménagement et de gestion du bassin versant de l’Aulne, il y a la prévention des risques inondation et notamment l’aide à l’application du Programme d’actions de prévention des inondations (Papi). Ce programme comprend des actions d’éducation et de sensibilisation à la « culture du risque ».

Ce jour de janvier 2023, ce sont les élèves de l’ITEP de Toul Ar C’hoat, un établissement spécialisé dans l’accueil et la prise en charge des enfants souffrant d’épilepsie à Châteaulin, qui suivent Nathanaël Jeune, chargé de mission de l’Epaga. La visite passe par l’écluse de Guily Glaz pour découvrir à quoi sert cet équipement en cas de crue pour limiter le débordement du canal. Puis des habitants des bords de l’Aulne racontent les inondations qu’ils ont déjà vécues et expliquent ce qu’ils ont mis en place dans leurs maisons pour limiter les dégâts des eaux. En effet, la prévention des inondations ne consiste pas seulement à limiter la montée des eaux, elle passe aussi par les gestes que la population peut faire pour se mettre à l’abri et préserver ses biens.