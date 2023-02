Vous reprendrez bien un peu de science fiction? : Watchmen

Vous reprendrez bien un peu de science-fiction ?

Aujourd’hui je vais vous parler de super-héros pas vraiment héroïques

Aujourd’hui je vais vous parler de Watchmen

Watchent est une bande dessinée paru en 12 épisodes de septembre 1986 à octobre 1987

Et je vais tout de suite mettre un terme au débat entre bd et roman graphique.

Le terme roman graphique est un néologisme apparu dans les années 70 et qui donne un pseudo air intéllo à des personnes qui lisent des bd et qui pensent que ces dernières ne sont que des trucs pour un public infantile.

Un peu comme certains dessins animés….

Donc ça ,c’est fait

C’est une bd que l’on doit à Alan Moore pour le scénario , Dave Gibbons pour le dessin et John Higgins pour la mise en couleur.

Avant de parler de l’œuvre, je vais vous parler un peu d’Alan Moore.

Pour bien appréhender la bd , je pense que connaitre un peu mieux son créateur est nécessaire.

L’auteur

Alan est né le 18 novembre 1953 à Northampton en Angleterre.

Sa famille très modeste vit dans un quartier défavorisé.

Soucieux de leur faire grimper à l’échelle sociale et ainsi accéder à une meilleure vie, ses parents le pousse à lire beaucoup et c’est ce qu’il va faire.

A 5 ans il s’inscrit à la bibliothèque municipale et dévore tout ce qu’il trouve avec un penchant pour la fantasy.

Il va rapidement découvrir les premiers comics , d’abord anglais et par la suite américains.

Ceux-ci mettent surtout en avant les aventures de super héros à mille lieux des comics anglais plus terre à terre.

Coté scolarité , ça se passe bien , au début…

Poussé par ses parents, il se cultive plus ses petits camarades et est donc parmi les meilleurs de sa classe et va donc logiquement passer dans le secondaire.

Alors autant il était le meilleur dans la classe précedente, autant là la chute est raide.

Il le dira plus tard : il n’était pas particulièrement doué mais seulement moins idiot que les autres dans la classe.

Donc non seulement il n’est pas un génie mais, et c’est peut-être surtout ça, il vient d’un milieu populaire et modeste .

Et ça les autres vont le lui faire comprendre, eux qui ont pu bénéficier de soutien scolaire.

Il découvre ainsi la lutte des classes à son petit niveau.

Ce qui va le dégouter du système scolaire et de la société en général.

Il découvre aussi la drogue, cannabis et LSD ,ce qui lui vaudra d’ètre renvoyé du lycée.

Alan va alors vivoter de petits boulots tout en essayant de placer ses premiers dessins.

Il fonde le magazine Embryo et découvre le laboratoire d’arts ,une communauté artistique local qui promeut la création . Alan dira avoir beaucoup apprit dans cet endroit.

C’est au début des années 80 qu’il parvient enfin à vivre de sa plume et que conscient de ses limites en matière de dessin ,il va se tourner surtout vers la rédaction des scénarios.

Il va travailler surtout pour la division Angleterre de marvel.

Et c’est en 1986 que sort Watchmen.

Le choix des supers héros

Mais pourquoi s’attaquer aux super héros ?

Des ses jeunes années, il développe une certaine attirance pour le mysticisme et les dieux.

Des super héros avant l’heure, et c’est logiquement que les super héros découverts dans les comics

Vont être portés au même niveau que le panthéon des divinités.

Mais pour Watchmen , son coté anti-social ressort et il veut en quelque sorte les faire tomber de leur piédestal.

Pour cela il va demander à marvel uk si il peut utiliser les personnages du comics Charlton Comics mais marvel refuse histoire de ne pas griller une cartouche si ils souhaitaient en faire quelque chose plus tard.

Spoiler alerte , ils n’en n’ont rien fait…

Alan va donc devoir créér de toute pièce une liste de personnages originaux.

Mais j’y reviendrais lus tard.

L’histoire

Donc Watchmen , ça raconte quoi ?

Nous sommes en 1985 dans une réalité parallèle.

Cette réalité diverge de la nôtre aux environs du début du 20 eme siecle.

Les changements qui nous intéressent ici commencent véritablement dans les années 30/40 .

A cette époque apparait une congrégation de justiciers les Minutemen en référence à une milice qui œuvrait pendant la guerre d’indépendance américaine.

Ces membres combattent le crime sous des identités secrètes .

Il y a le justicier masqué, capitaine métropolis , le hibou , le spectre soyeux ente autres

L’âge d’or de cette équipe se passe dans les années 40.

Le temps faisant son œuvre, ils sont remplacés ,tués ou virés.

C’est surtout la deuxième génération que l’on va retrouver dans Watchmen.

Parce que oui ,je n’ai toujours pas dit ce que ça raconte.

Nous sommes donc en 1985 ,le 12 octobre pour être précis et ce soir

Un personnage détestable

Le comédien est mort

Le comédien ,c’est son nom de justicier ,faisait partie de la première génération des minutemen, mais vu qu’il a commencé jeune, il a en quelque sorte fait la liaison avec les nouveaux.

Mais il n’était pas vraiment populaire ,violent oui comme les autres justiciers me direz-vous, mais plus que de raison.

Un sadique qui prenait son pied a voir les autres souffrir.

Il était officiellement à la retraite mais faisait des piges auprès du gouvernement américain et de la CIA , un barbouse pour être plus clair.

Sa mort n’aura pas d’écho auprès du grand public car les justiciers ne sont plus en activité et ce depuis 1977 .

Date à laquelle sera signé un décret les forçant à dévoiler leur identité réelle.

Les justiciers en activité vont mettre un terme à leur activité et se fondre dans l’anonymat à l’exception d’un seul qui va dévoiler son vrai visage mais j’y reviendrais plus tard.

Un autre des justiciers ne va pas se conformer à la loi et va continuer a œuvrer dans l’illégalité.

C’est un peu le personnage fil rouge du comics celui qui va mener l’enquête pour trouver le meurtrier du comédien.

Et ce justicier à la marge ,c’est Rorschach

Oui Rorschach en reference au fameux test psychologique.

Le test de Roschach est une série de planches sur lesquelles ont peut voir des taches symétriques mais qui ne représentent rien .

C’est justement là l’intérêt du test , on demande à la personne testée de dire ce qu’elle voit dans ces taches et on en déduit un profil psychologique.

Dans la bd, Rorschach n’est pas un medecin qui utlsie le test pour défaire les bandits ,on est même à l’autre bout du spectre.

Pour ça revenons un peu plus tot ,à la jeunesse de notre personnage.

Walter Kowacs n’a pas une jeunesse heureuse , c’est le moins que l’on puisse dire.

Il est le fils d’une prostituée et est le témoin du passage des clients de sa mère et cette dernière est maltraitante

On a connu plus serein comme cadre éducatif.

Il va se révéler d’un caractère violent et va vite ètre placé en institution.

Il parvient a trouver un travail chez un tailleur ,il participe à l’élaboration d’une robe constituée d’un tissus aux motifs changeant inspirée du fameux test de Rorschach.

Malheureusement la cliente ne viendra jamais chercher sa robe.

On va la retrouver assassinée , cette tragédie va créer un point de bascule chez Walter , il décide de devenir un justicier.

En guise de masque il va découper un morceau de la robe et se faire appeler Rorschach.

Il va intégrer les minutemen et fera surtout équipe avec le hibou ,un autre des justiciers.

Lui je vous en parlerais un peu plus tard.

A la suite d’une enquête sur la disparition d’une petite fille , la personnalité de Rorschach va évoluer et pas dans le bon sens.

Il va tomber dans une spirale de violence , violence qui sera dorénavant sa marque de fabrique.

Il va en user et abuser pour arrêter les criminels qu’il va croiser.

En 1977 est publié le décret Kenne qui met fin aux activités des justiciers, rorschach lui ne va pas s‘arrêter et va s’enfoncer dans la clandestinité.

Pour le décrire je parle d’un personnage et non d’un héro, vous allez voir pourquoi , à la mentalité particulière.

Il vole au secours de la veuve et de l’orphelin et il va savater le méchant ,quel que soit la gravité du de ce qui lui est reproché, il va lui mettre la misère.

A partir du moment où vous avez franchi la ligne, pour lui tout les moyens sont bons pour vous punir.

Autre point ,il vomi la société dans la quelle il vit , il n’aime pas comment elle évolue, il habite New-York mais considère cette ville comme une une nouvelle Sodome.

Pour résumer on peut dire qu’on a affaire à un facho.

Point de héros ici …

C’est pour ça que je ne parle pas de héros , le glorifier n’est pas le but d’Alan Moore qui a des idées plutôt ancrées à l’autre bout de l’échiquier politique.

C’est pour ça ,bien que rorschach soit l’enqueteur dans la bd , qu’il ne faut pas y voir un héros mais plus un témoin.

Rorschach croit q’un tueur s’en prend au anciens justiciers masqués

Dans son enquête ,il va rendre visite à ses anciens collègues.

Il va commencer par le docteur Manhattan .

Le docteur est le seul personnage disposant de super pouvoirs.

Et ce à son corps défendant.

Comme souvent avec les super héros.

Alors , autant certains personnages se voient attribuer des pouvoirs par une morsure d’araignée mutante ou par exposition de rayons gamma ,autant le docteur Manhattan lui il a pris cher.

Dans son cas ,alors qu’il s’appelait Jonathan Osterman et travaillait comme scientifique dans un labo de recherche nucléaire , il est victime d’un accident et il est désintégré.

Tout simplement

Mais tel le phoenix , il va renaitre ,sous une forme differente.

Il est désormais un être quasi équivalent à un dieu.

Omnipotent : il peut tout faire , omniscient : il sait tout et peut même voir dans le futur, ou plus exactement il a un rapport différent du notre avec le déroulement du temps.

Il vit tout en même temps ,les notions de passé ou de futur n’existent plus ,il n’expérimente que le présent.

A cela on peut ajouter , télékinésie, téléportation, ubiquité ….

Son nouveau nom est plus une démarche publicitaire.

Docteur par ce qu’il était un scientifique avant et Manhattan en référence au projet du même nom qui concernait la création de la première bombe atomique américaine durant la seconde guerre mondiale

Même si il reste un scientifique dans l’âme , le gouvernement américain voit en lui une arme , ben tiens , quelle surprise !!

Une arme qui permet aux Etats-Unis de garder la tète dans la guerre froide.

La guerre froide , comment ça marche ?

Pour les plus jeunes , la guerre froide est une période qui s’est étalée de la fin de la seconde guerre mondiale jusqu’à l’effondrement de l’URSS en 1991.

Comme son nom l’indique, c’était une confrontation entre les blocs est et Ouest mais plus précisément antre les Etats-Unis et l’URSS qui cherchaient à régner sur le monde sans se faire directement la guerre.

Ils faisaient appel à des sous-traitants pour élargir leur sphère d’influence et isoler leur ennemi.

Mais personne n’était dupe , si un des deux voulait mettre la main sur un pays , l’autre partie finançait et aidait matériellement la résistance pour faire capoter le plan de l’autre.

L’exemple le plus parlant ,c’est la guerre du Viet-Nam.

Les Etats-Unis veulent y apporter la « démocratie » et les russes financent le viet cong.

Cette méthode quelque discutable pour les pays concernés, était une sorte de palliatif pour les deux superpuissances.

Ca a aussi permis d’éviter un affrontement direct qui aurait fatalement résulté en une apocalypse nucléaire mondiale.

Affrontement nucléaire qui n’aurait vu aucun vainqueur sortir des décombres radioactifs.

On appelait ça l’équilibre de la terreur, la stratégie de la destruction mutuelle assurée, charmant.

Mais alors si on met le docteur Manhattan dans la boucle ,la balance commence à pencher un peu et c’est présent dans toute la bd .

La guerre froide y est à son paroxysme , l’horloge de l’apocalypse est sur minuit moins 5.

L’horloge de l’apocalypse est un concept qui donne une idée du risque de guerre nucléaire , minuit étant le début de la guerre.

Entre 1947 et aujourd’hui l’horloge a oscillé entre 23h47 et 23h58 , au moment où j’écris ces lignes elle est à 23h58 et 30 secondes.

Et je vous souhaite une bonne journée…

Donc après cette disgression aussi interminable que nécessaire pour contextualiser l’action de la bd, on retrouve Rorschach qui demande au docteur Manhattan si il voit quelque chose au sujet de la mort du comédien.

Or le doc ne voit rien, faute à une émission massive de tachyon qui brouillerait sa vision temporelle.

A noter que le docteur travaille pour le gouvernement comme le comédien après la dissolution du groupe des minutemen.

Il vit au sein d’un complexe de recherche atomique en compagnie d’une ancienne justiciére ,Laurie Juspeczyk dite le spectre soyeux deuxième du nom.

Elle a succédé à sa mère dans le costume de justicière mais pas forcement pour son gout de la justice ,plus par contrainte maternelle.

La fin de son activité clandestine a été un soulagement.

Elle est en couple avec le docteur Manhattan mais ce n’est pas ,ce n’est plus la romance des premiers jours.

D’autant plus que le doc au fil du temps perd de son humanité et de son attachement à la vie sur Terre.

Lui l’immortel voit les autres changer et dépérir.

Vu qu’il n’est plus contraint par une existence précaire et relativement courte , son rapport avec le temps qui passe n’est plus le même.

Le temps n’est plus un ennemi pour lui, il n’a plus les mêmes priorités que la simple engeance humaine.

Bref on est en train de le perdre

C’est pour ça que son manque de visibilité du futur ne le perturbe pas plus que ça et qu’il ne montre pas le même entrain que rorschach a résoudre l’enquête

Rorschach ensuite rendre visite à Dan Dreiberg , autrefois connu sous le nom du Hibou deuxième du nom

Le Hibou ,on pourrait le comparer à Batman, un homme solitaire , à l’aise financièrement , qui a plein de super gadget et qui combat le crime la nuit en costume inspiré d’un animal volant nocturne.

A ceci près que Batman en plus d’ètre charismatique est partisan d’une certaine violence nécessaire.

Tout l’opposé du Hibou, on a affaire à un super héros ,comment dire, gentil voire sympa.

Dans le civil Dreiberg parait effacé presque apathique

Pour lui la violence est une chose qui doit être utilisé avec parcimonie on pourrait presque parler d’un boyscout.

Il a du mal avec les méthodes du comédien ,étonnant !

Et on se demande même comment il a pu faire équipe avec Rorschach à la grande époque.

Et quand ce dernier vient le voir ,dan est sceptique.

Mais pas acquis de conscience ,ils vont quand même rendre visite au dernier membre des minutemen .

Lui a profité du décret keene qui a mis fin aux activités des justiciers.

Quand on leur a demandé de donner leur véritable identité , hé bien lui l’a fait.

Adrian Veidt , l’homme le plus intelligent du monde , rien que ça.

En sortant de l’anonymat ,il a créé une gamme de figurines à l’image de son ancienne troupe et il a fait fortune avec.

Il est pété de thune, il est exceptionnellement brillant ,il a une haute idée de lui-même et a inventé des tas de trucs qui devraient améliorer la vie des gens.

Bref lui c’est comme iron man !

Et Adrian, quelqu’un va essayer de le tuer

Il va échouer bien sur, on n’a aucune chance face à un homme de cette trempe !

Mais cet incident va conforter Rorschach dans son idée, quelqu’un veut tuer les justiciers masqués.

Mais qui et dans quel but ?

La vengeance d’un criminel qui aurait croisé leur route ,de concurrents aigris ?

Mais tant d’années après la fin de leur activité, etrange

Le mystère est total

Et la confusion s’amplifie quand on apprend que le docteur Manhattan est parti sur… Mars

Je ne vais pas m’apesantir sur les raisons de ce départ mais il a des répercussions géo-politiques

Les soviétiques apprenant la nouvelle du départ du doc se sentent pousser des ailes.

Ils ont d’ailleurs envahi l’Afghanistan.

Manhattan avait un rôle de parapluie anti-missile balistique , ses capacités auraient probablement réduit à néant toute attaque nucléaire de masse contre les Etats-Unis

Une fois ce protecteur en route pour Mars , les états-unis ne sont plus invincibles.

Et le spectre d’une guerre atomique se fait plus pressant encore.

Ne restent donc plus que Rorschach ,le hibou , spectre soyeux et Adrian Veidt.

Des personnages certes volontaires mais aux capacités limitées

Qui ne pourront rien contre une volée de missiles.

Et l’horloge de l’apocalypse qui s’approche lentement de minuit

Tic- tac, tic-tac

Je ne vais pas aller plus loin dans l’histoire et vous laisse le plaisir de découvrir sa fin.

Sachez toutefois que le livre en question est un beau bébé

Bruit du livre

Voila le bruit qu’il fait quand il tombe sur une table….

400 pages d’une histoire fouillée et très riche.

En plus du déroulement classique de l’intrigue, il y a des notes, des extraits de journaux et la liste de tous les minutemen .

Les personnages principaux ont droit a une bio complète et une description presque clinique de leur caractère

Les adaptations

Une adaptation cinématographique réalisée par Zack Snyder verra le jour en 2009.

Bien avant qu’il ne s’attaque à l’univers DC comics

Ce film n’est porté par aucune star , un peu à l’image de la bd .

Aucun personnage prédominant , hormis le narrateur , aucun préjugé concernant tel actrice/acteur ou tel personnage que l’on aurait déjà vu autre part.

Un casting « vierge » et qui fonctionne très bien.

L’adaptation de la bd au film est pour le moins fidèle , quasiment plan par plan.

Il y a quelques éléments en moins dans le film mais ça ne nuit pas à l’histoire.

Seule la fin est modifiée par rapport à la bd mais là aussi je vous laisserai la découvrir.

En 2019 une série a également été produite .

Elle se déroule 34 ans après la fin du livre , et là une tout autre ambiance y règne.

Nous sommes dans le sud des Etats-Unis et les watchmen sont de nouveau autorisés.

Le contexte même si il est dans la continuité de la bd est un poil different.

Ici ,plus de guerre froide , plus de menace soviétique.

Ici le problème c’est le racisme

Une organisation de suprémacistes blancs , la 7eme kavalerie semble avoir la main mise sur Tulsa et sa région .

Ils se revendiquent de rorschach et semblent préparer un attentat.

La série de 9 épisodes de 60 minutes surprend dés les premières minutes , mais les explications viennent à point pour ceux qui se montreront patients.

Pour la petite histoire, Alan Moore n’a cautionné aucune de ces 2 adaptations !

Au sujet des adaptations de ses œuvres en général il aura des mots assez durs :

« Ce sont des films idiots, sans la moindre qualité, une insulte à tous les réalisateurs qui ont fait du cinéma ce qu’il est, des magiciens qui n’avaient pas besoin d’effets spéciaux et d’images informatiques pour suggérer l’invisible. Je refuse que mon nom serve à cautionner d’une quelconque manière ces entreprises obscènes, où l’on dépense l’équivalent du PNB d’un pays en voie de développement pour permettre à des ados ayant du mal à lire de passer deux heures de leur vie blasée. La majorité de la production est minable, quel que soit le support. Il y a des films merdiques, des disques merdiques, et des BD merdiques. La seule différence, c’est que si je fais une BD merdique, cela ne coûte pas cent millions de dollars

Vous l’aurez compris Moore n’est pas un fan de l’industrie du cinéma , il aura pourtant été à l’origine de plusieurs films aux fortunes diverses

La ligue des gentlemans extraordinaires, Constantine, V pour Vendetta et watchmen

Plongé dans une guerre froide qui n’en aura peut-être bientôt de froid plus que le nom , Watchmen nous fait découvrir un aréopage de super héros pas si super.

Venus à cette activité pour des raisons plus ou moins obscures , il semblent n’etre qu’une bande de personnages pathétiquement déguisés.

Si certains ou une éthique, d’autres ne sont là que pour assouvir une soif de violence sous le couvert d’une pseudo morale.

Protéger la veuve et l’orphelin, tu parles !

Mais ils semblent être les justiciers que mérite une ville de New York sale ,corrompue, violente .

Ou personne ne parait totalement innocent ou vierge de toute cette atmosphère suitante.

Un monde au bord du chaos où certaines personnes ,un poil désabusées tentent quand même de sauver ce qui pourrait encore l’ètre.

Ce monde dépeint par Alan Moore ne respire pas la joie de vivre.

Il y a bien des pointes d’optimisme , Adrian Veidt par exemple se veut comme un bienfaiteur de l’humanité en remplaçant le pétrole par l’électricité comme énergie principale des transports de cet uchronie.

Mas ça sent la fin de regne , il y a quelque chose de pourri en ce royaume.

Et comme bien souvent , il faudra faire table rase.

D’une manière brutale, très brutale.

Le feu rédempteur, mal nécessaire ?

A vous de choisir

Je vous donne rendez-vous dans un mois pour un prochain numéro de Vous reprendrez bien un peu de science-fiction ?