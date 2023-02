Pat ‘Blabla immortalise la télévision avec le photographe Stéfane France.

Programmation musicale :

-Télévision » Venus « ,

-America » A horse with no name « ,

-The Police » De do do do, de da da da « ,

-Maes » Fetty wap « ,

-Linda Ronstadt » Long, long time « ,

Astrud et Joao Gilberto,

Stan Getz » The girl from Ipanema »

Rendez-vous le jeudi 23 février avec Anne-Laure Hamon, autour du mook » Glaz « .

Biz à l’oeil !