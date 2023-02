Départ en Nouvelle-Zélande, à la découverte du groupe Ha The Unclear pour la sortie de leur premier EP « Handprint Negatives »

Aujourd’hui on part en Nouvelle-Zélande pour parler du nouvel EP du groupe originaire d’Auckland : Ha The Unclear.

Intitulé Handprint Negatives, certains sites disent qu’il s’agit du troisième EP du groupe, tandis que d’autres disent qu’il s’agit du premier. Je ne peux donc malheureusement pas vous donner d’informations précises à ce sujet mais, selon Spotify, c’est bien le premier EP. On va donc partir dans cette direction. Handprint Negatives est composé de 5 titres. L’EP est paru le 27 Janvier 2023 chez Think Zik.

Le premier titre que je vais vous présenter s’intitule « Growing Mould ». Il s’agit d’un morceau aux ambiances folk des sixties. Le chanteur à une voix légèrement nasillarde et chevrotante à certains passages et dont l’accent est bien marqué. C’est cet accent purement néo-zélandais qui fait d’ailleurs le charme du groupe et qui ajoute un attrait étrangement satisfaisaint. Dans ce titre, on retrouve également des choeurs, qui viennent se glisser assez fréquemment dans le morceau. Ces choeurs ajoutent de l’énergie aux refrains tandis que les couplets sont plus tranquilles. un contraste bien audible mais qui passe à la perfection. « Growing Mould » est un titre pétillant aux sonorités similaires à celles des Beatles tandis que la voix du chanteur n’est pas sans rappeler celle de Joe newman, chanteur du groupe Alt-J.

On va maintenant passer à un morceau plus sentimental et calme : « Paperboat ». Les sonorités font plus country tout en gardant un côté doux et langoureux. On est pas non plus dans le cucu romantique, mais voià, ça reste un titre calme. Le refrain est composé de paroles qui se répètent et on ne retrouve aucun choeurs dans ce titre, à la différence du précédent. Cependant, on perçoit quand même un écho de la voix. La mélodie répétitive du morceau est coupée par un bridge qui fait ressortir les émotions. On y retrouve un violon pour seul instrument, accompagné par la voix articulée au timbre plus puissant que sur le reste du titre qui vient nous bercer en douceur. S’en suit ensuite le dernier refrain, qui vient clore le titre.