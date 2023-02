Des Polars et des Notes #98 : Un monde de rêve…

Ça plane pas mal dans cette émission, entre les paradis artificiels qui tombent du ciel, l’opium de Calcutta, l’hypnose, le rêve et les trafics divers de substances illicites, y a de quoi faire !

Nous parlerons également d’écologie, de barbouzes, d’énergie renouvelable, de racisme institutionnel ou de traumatismes d’ancien combattant. Une multitude de sujets destinée à rendre passionnante cette fin d’hiver, entre deux manifs et deux séances de pugilats parlementaires.

Comme à l’accoutumée, nous voyagerons autour de la planète, de l’Argentine à l’Australie, de l’Italie à la Bosnie, avec deux détours dans le passé, l’un dans l’Inde des années 20, l’autre dans la France des années soixante. Puisque vous ne pourrez bientôt plus dire que vous attendrez la retraite pour visiter le monde, et que lorsque vous aurez droit d’y prétendre la cataracte vous empêchera de lire, n’attendez pas pour abuser de romans dépaysants.

Bonne écoute !

Sommaire :

Livres

LE TUEUR AU CAILLOU – Alessandro Robecchi – Éditions de l’aube – Collection L’aube Noire

Traduit de l’italien par Paolo Bellomo, avec le concours d’Agathe Lauriot dit Prévost

NOTRE DERNIÈRE PART DE CIEL – Nicolás Ferraro – Éditions Payot & Rivages – Collection Rivages/Noir

Traduit de l’espagnol (Argentine) par Alexandra Carrasco et Georges Tyras

LE SOLEIL ROUGE DE L’ASSAM – Abir Mukherjee – Éditions Liana Levi

Traduit de l’anglais par Fanchita Gonzalez Batlle

LE LIVRE DE L’UNA – Faruk Šehić – Agullo Éditions – Collection Agullo Fiction

Traduit du bosnien par Olivier Lannuzel

LA DISPARITION DES RÊVES – Marianne Rötig – Éditions Gallimard

Interviews

Laurent Whale pour LE VOL DU BOOMRANG, paru aux éditions Au Diable Vauvert.

Gérard Lecas pour LE SANG DE NOS ENNEMIS, publié aux éditions Payot & Rivages dans la collection Rivages/Noir.

La Zik

Bob Dylan – High Water, Aerosmith – Combination, Midnight Oil – Beds Are Burning, Pulse – Boliya Morom, The Shadows – Apache, The Stooges – Loose