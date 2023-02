NCT 127 garde ses airs de hip hop expérimental dans le repackage « Ay-Yo »

Aujourd’hui on va parler du groupe coréen NCT 127. Et oui… Encore la Corée, mais ils ont de bons artistes dont on ne parle pas forcément à la radio alors j’en profite.

Bref, revenons-en à notre groupe : NCT 127. Les membres du groupe sont Moon Taeil, Johnny Suh, Lee Taeyong, Nakamoto Yuta, Kim Doyoung, Jeong Jaehyun, Kim Jungwoo, Mark Lee et Lee Haechan. NCT 127 c’est la première sous unité du groupe NCT qui ait été créée. Pour vous expliquer le concept très rapidement, NCT est un groupe de 23 membres tous répartis dans différentes sous unités : NCT U, NCT Dream, WayV et donc NCT 127 dont on va parler dans cette émission.

NCT ça signifie Neo Culture Technology et 127 représente la longitude de Séoul. Le mot Neo que l’on retrouve dans le nom complet du groupe représente le style musical d’NCT. Il s’agit d’EDM et de hip hop et RnB expérimental. NCT 127 sont d’ailleurs considérés comme les rois de la k-pop dite bruyante.

Le 30 Janvier 2023, 127 ont donc sorti leur 4ème album repackage. On tombe encore sur du vocabulaire qui vous est peut-être inconnu alors laissez moi vous expliquer. Un repackage d’album, c’est, en gros, une version deluxe de l’album sorti précédemment. On prend l’album de base, on y rajoute minimum 3 titres et on refait un shooting photo pour accompagner le tout d’un nouveau concept visuel. Dans le cas de l’album dont on va parler aujourd’hui, la version de base s’intitule 2 Baddies et le repackage, qui est le sujet de cette chronique, s’intitule Ay-Yo. Il est donc sorti le 30 janvier dernier chez SM Entertainment et contient 15 titres en tout.

Le premier morceau dont je vais vous parler s’intitule « 2 Baddies ». Il s’agit de la title track de l’album 2 Baddies qui est donc, je vous le rappelle, la version de base de l’album dont on parle aujourd’hui. C’est difficile à suivre n’est-ce pas ? On va s’arrêter là sur les repackage, album et autre vocabulaire farfelu pour se concentrer sur la chanson en question.

Donc, « 2 Baddies » ! Ouverte par le refrain « 2 baddies 2 baddies 1 porsche », on peut dire que le morceau commence sur les chapeaux de roues… Sans mauvais jeu de mot… Mais vous allez voir, cette énergie qu’NCT 127 nous envoie dès le début est encore plus puissante lorsqu’on passe le bridge. Le son de « 2 Baddies » se veut bruyant, exubérant et explose d’énergie. Pas de doutes ; il s’agit bien d’un titre d’NCT 127. La partie de l’instru qu’on entend le plus c’est ce son électronique, au sens propre du terme, qui est accompagné par un son de casserole qui prend la place de percussions classiques. Dans sa globalité, le titre est assez répétitif mais les mélodies palpitantes nous gardent accrochés jusqu’au bout. Le refrain est peu élaboré mais il est accrocheur, et surtout, il reste dans la tête que vous aimiez la chanson ou pas. Peut-être d’ailleurs qu’avoir ce refrain coincé dans la tête vous fera changer d’avis si vous n’appréciez pas ce titre. Le rythme est caoutchouteux. Les raps ajoutent du caractère tandis que les performances vocales des vocalistes adoucissent le morceau. C’est une bataille constante entre charisme et douceur. Comme je vous le disait, après le bridge, on a un dernier refrain et toute une outro chantée qui déborde d’énergie encore plus que le reste. C’est une partie que l’on se voit parfaitement chanter lors des concerts. Cependant, « 2 Baddies » reste un titre qui n’est clairement pas fait pour tout le monde.

On va maintenant parler d’un deuxième titre beaucoup moins chaotique : « Ay-Yo ».

L’instru de ce titre est plus colorée et sobre de manière générale comparée à celle du titre précédent. Cette ambiance sobre explose cependant pendant le refrain mais sans aller trop loin. Dans le pré-refrain on trouve des notes de piano qui ont l’air aléatoires et dont on peut questionner la présence mais d’un autre côté, ça passe étonnement bien avec l’ambiance du morceau. « Ay-Yo » est un titre moins bruyant et plus vocal que 2 Baddies mais on retrouve quand même le style hip hop expérimental d’NCT 127 qui est leur marque de fabrique. Vers la fin du titre on a un bridge suave interprété par Doyoung et Jungwoo et accompagné par une instru au ralenti… Littéralement. Ce bridge est ensuite coupé par un couplet de rap puissant interprété par Mark, Jaehyun et Taeyong. Jaehyun qui est d’ailleurs vocaliste de base mais qui nous interprète un super rap en ouverture du deuxième couplet dans un registre grave très plaisant à écouter et qui vient ajouter au côté mature de la chanson. Côté refrain, les paroles « Ay-yo » viennent le lancer avec puissance avant que l’instru vienne compléter cette énergie. Ces paroles sont marquantes et on ne peut s’empêcher de les scander à chaque passage. Sur les paroles « We keep ballin’ big time », qui viennent fermer les refrains, on a un exercice vocal proche du beatbox qui n’est pas sans rappeler le scratch sur les platines d’un DJ. Dans « Ay-Yo », tout semble être parfaitement en rythme. On a pas de dissonance et la façon dont le titre est construit nous fait ressentir le rythme.