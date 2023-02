Fanny Denniel crée deux micro-crèches et s’appuie sur Entreprendre au féminin Bretagne

Diplômée d’HEC, Fanny Denniel occupait un poste important dans le secteur de l’énergie. L’énergie, elle l’emploie désormais pour mener à bien ses deux projets d’envergure : la création de deux micro-crèches à Quimper et à Pont-l’Abbé. Une micro-crèche est une structure privée qui accueille jusqu’à 12 enfants d’âges variés avec 5 professionnelles de la petite enfance (salariées) pour veiller sur eux toute la journée ou en périscolaire selon les besoins des parents. Les produits d’alimentation et d’hygiène sont fournis. C’est un mode intermédiaire entre l’accueil individuel et l’accueil collectif. La demande est très forte, la crèche de Quimper qui a ouvert est déjà complète et les demandes affluent pour la micro-crèche de Pont-l’Abbé qui ouvrira au printemps

Fanny souhaitait donner du sens à sa vie professionnelle, avec un fort ancrage local ; elle souhaitait aussi pouvoir assumer ses choix de bout en bout, autant de raisons pour lesquelles elle s’est tournée vers la petite enfance et vers l’entrepreneuriat. Elle a suivi la formation Emergence d’Entreprendre au féminin Bretagne, en création de projet. Du réseau, elle a apprécié l’entraide, les échanges sur la gestion vie personnelle, vie professionnelle, les expertises et ateliers. Quand elle en aura le temps elle souhaite apporter à son tour son soutien aux autres femmes du réseau et proposer des opération « vis ma vie d’entrepreneuse ».

Choix musical : Prière pour soi de Barbara Pravi