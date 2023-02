La photo selon Jakes Balcon, fondateur du festival Pluie d’images

Jakes Balcon nous parle de l’histoire de ce collectif d’autrices et d’auteurs photographes, devenu association depuis, et de la genèse du festival Pluie d’Images, qui inonde tous les ans les lieux publics de la métropole brestoise de photographies de mi-janvier à fin février. Ce festival, associant la participation de professionnels reconnus et des clubs et photographes amateurs du Finistère, va à la rencontre de tout un chacun en s’exposant dans les mairies de quartiers, les bibliothèques, les rues, etc.

La photo, un regard personnel sur le monde

Jakes nous parle également de sa vision de la photographie et de la difficulté parfois pour les amateurs à être reconnus comme des auteurs à part entière. Malgré une technologie qui semble évoluer continuellement, la façon de regarder le monde et d’en saisir les instantanés reste à la fois sensiblement la même et toujours personnelle, permettant à chacune ou chacun d’exprimer et de partager sa vision du quotidien.