N’ouzon ket célèbre les Femme(s) du 6 au 12 mars 2023, de Camaret à Pont-de-Buis

Le collectif N’Ouzon Ket relance sa semaine Femme(s) à l’occasion de la journée mondiale des droits des femmes. Du 6 au 12 mars 2023, de nombreux rendez-vous vont permettre à toutes et tous de s’émerveiller, de créer ou de discuter sur la place, le rôle des femmes. Des capsules théâtrales « Miroir mon beau miroir » qui reprennent ce que des femmes peuvent se dire devant la glace, des concerts, des contes, des moments de discussion, de réflexion ou des ateliers pour écrire et créer, il y en a pour tous les goûts au café associatif Les Voyageurs de Lanvéoc mais aussi dans des médiathèques, des librairies-cafés, de la presqu’île de Crozon et de l’Aulne maritime :

– Lundi 6 mars 2023

Au café associatif Les Voyageurs à Lanvéoc

18h05 Inauguration de la Semaine avec : Le vernissage de l’exposition « Plurielle(s) », regards croisés d’artistes sur le féminin.

Théâtre avec « Miroir, mon beau miroir » de N’Ouzon Ket, face-à-face pudiques entre une femme et son reflet.

– Mardi 7 mars 2023

Au café associatif Les Voyageurs à Lanvéoc

17h05: Théâtre avec « Miroir, mon beau miroir » de N’Ouzon Ket. Face-à-face pudiques entre une femme et son reflet.

20h05 : Concert avec Marion Cousineau, extraordinaire chanteuse franco-québécoise oscillant entre poésie douce et slams captivants

– Mercredi 8 mars 2023

Dans les bibliothèques de la presqu’île de Crozon et Aulne Maritime

Rencontre-Lecture avec le jeune public « Héroïne(s) » : Des histoires pour ouvrir le champ des possibles aux petites filles comme aux petits garçons, et les encourager à être et s’exprimer en toute liberté (à partir de 6 ans )

Crozon (14h30) – Lanvéoc (16h30) – Rosnoën (14h) – Pont-de-Buis-Lès-Quimerch (10h30)

Au bistrolibrairie La Terrible à Camaret

18h : Apéro lecture et spectacle

Théâtre avec « Miroir, mon beau miroir » de N’Ouzon Ket. Face-à-face pudiques entre une femme et son reflet.

Lecture : »Femmes sauvages et créatrices », femmes libres et instinctives, femmes qui osent et s’affirment, femmes-artistes, une sélection de textes choisis pour faire entendre la voix du féminin.

– Jeudi 9 mars 2023

Au café associatif Les Voyageurs à Lanvéoc

10h35-17h05 : Libr’Atelier plastique FEMME(s), variations sur l’affiche, avec Nicolas Meignan. Venez quand vous voulez, le temps d’une pause, c’est libre, c’est ouvert !

18h05 : Conte musical sur le syndrome prémenstruel « Silence Pas Maintenant », avec Solenn Ortiz-Garcia à l’autoharpe « Tu connais ce moment où, sans crier gare, ta petite voix interne toque aux portes des émotions et te demande “Tu es sûre que ça va ? Non mais je dis ça je dis rien…”

– Vendredi 10 mars 2023

Sur le marché de Lanvéoc

17h05 ; Déambulation Nous Toutes, collectif féministe, sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles.

Au café associatif Les Voyageurs à Lanvéoc

18h05 : Rencontre avec l’antenne brestoise du collectif féministe NousToutes

20h05 ; Concert avec Chéri-e Chéri-e, duo électropop, chansons d’amour entre humour et douceur au violoncelle.

– Samedi 11 mars 2023

Au café associatif Les Voyageurs à Lanvéoc

14h05 – 17h05 : Atelier d’expression artistique plastique « Femmes inspirantes » , quand l’inspiration nait d’une inspiration avec Marion Tribouillard, (sur inscription)

A la médiathèque de Pont-de-Buis Lès Quimerch

10h-11h30: Atelier d’écriture :Elle(s), regards de femmes sur le féminin, avec Magali Perhirin (sur inscription)

Au café-Librairie Gwennili au Faou

14h30 :Théâtre avec « Miroir, mon beau miroir » de N’Ouzon Ket. Face-à-face pudiques entre une femme et son reflet.

15h-16h30 Atelier d’écriture : Elle(s), regards de femmes sur le féminin, avec Magali Perhirin (sur inscription)

– Dimanche 12 mars 2023

Au café associatif Les Voyageurs à Lanvéoc

Alliés : Quelle est leur/notre place ? Réflexion en deux temps, trois mouvements.

11h05 : Premier mouvement : Au départ du café,un groupe composé de femmes exclusivement part sur un circuit de balade. La moitié de la balade se fait en silence, en méditation autour du sujet « Alliés : quelle est leur place ». Enfin la deuxième moitié de la balade est dédiée au dialogue, à deux ou à trois, sur le chemin en marchant, on partage le fruit de la réflexion intime.

11h05 bis : Deuxième mouvement ;un groupe composé d’hommes exclusivement se retrouve aux fourneaux du café le temps de préparer une grignote et de discuter du sujet « Alliés : quelle est notre place ». On élabore un repas, on élabore un partage à venir.

12h35 : Troisième mouvement : tout le monde se retrouve au café pour partager une bonne grignote et partager les paroles surgies lors des deux premiers mouvements. Un repas pour se nourrir et nourrir la réflexion.

Toute la semaine

Une sélection d’ouvrages à retrouver dans les bibliothèques de la Presqu’île de Crozon et l’Aulne Maritime

Exposition Au nom d’elles à la Médiathèque de Pont-de-Buis-lès-Quimerch

Exposition Femmes Savantes à la bibliothèque de Lanvéoc Exposition Plurielle(s) et sélection d’ouvrages au café Les Voyageurs à Lanvéoc