Toujours plus de versatilité dans la discographie de Paramore avec « This Is Why »

Aujourd’hui on va parler d’un groupe qui a marqué le pop punk des années 2000 à 2010 : Paramore.

Formé en 2004, le groupe est à ce jour un trio, composé de Hayley Williams au chant, Taylor York à la guitare et Zac Farro à la batterie. Le 10 Février dernier, le trio américain à sorti son septième album. Paru chez Atlantic Recording Group, « This Is Why » contient 10 titres aux ambiances variées.

Le premier titre que je vais vous présenter est le premier titre de l’album. Il s’agit de « This Is Why ». Avec ses airs de rock avant-gardiste presque psyché, « This Is Why » est ouvert par des accords de guitare qui ont l’air assez aléatoires. On a ensuite une partie basse et batterie qui nous laisse apprécier ces instruments bien souvent cachés par les mélodies de guitare. D’ailleurs, la guitare revient juste après, mais plus douce que sur l’intro. La voix chevrotante et d’apparence fragile de Hayley vient s’ajouter à l’ensemble des instruments. On est bien loin des sons punk rock punchy de « Riot ! » On sent cependant que la voix de Williams s’endurcit au fil du morceau tout en restant mélodieuse. Lors du bridge, on s’attend à un solo de guitare plus violent que le reste de la chanson mais finalement, c’est la voix hypnotisante de Hayley qui vient agréablement envahir le bridge.

Le deuxième morceau que je vais vous présenter s’intitule « The news » et c’est le titre le plus bruyant que Paramore ait sorti depuis des années. La voix de Hayley se veut plus criarde que dans le morceau précédent et cela nous rappelle les morceaux plus punk que le groupe sortait au début de sa carrière. Le bridge laisse entendre une guitare à la mélodie déstructurée et chaotique. L’ambiance générale du titre retransmet l’angoisse que les infos nous transmettent depuis quelques années avec plus d’infos négatives que positives. On se retrouve bel et bien dans l’ambiance post-pandémie que Paramore à voulu aborder dans cet album.

« This Is Why » est un album aux sonorités versatiles au même titre que la discographie complète du groupe.