Jeux Paralympiques : Un projet pour dynamiser le handisport dans le Finistère

En ce mois de février le Podcast de Ploug s’intéresse de nouveau aux jeux de Paris 2024 et plus précisément aux jeux paralympiques. Les jeunes reçoivent Camille Guillou et Hasan Afsah, directeurs de comités Handisport sur le Finistère et le Morbihan. Ils évoquent le projet Handisport 24 dit « Club De Demain ». Un projet qui a pour but de fédérer une synergie de bénévoles et de jeunes grâce à des actions avant pendant et après les jeux.

Ce projet qui fédère plusieurs départements se veut porteur d’ambition pour 24 jeunes en situation de handicap et leurs familles sélectionnées. Ils auront l’occasion du fait des jeux de Paris de participer à trois séjours d’activités sportives diversifiés, de la Savoie à la Bretagne jusqu’à profiter de l’événement sur Paris. Camille Guillou et Hasan Afsah nous expriment l’idée de faire perdurer une dynamique forte autour du handisport après l’été 2024 dans l’optique de saisir une opportunité afin de changer les regards et les possibilités autour du handisport. Le projet Handisport 24 est pour les acteurs une chance pour créer un engouement nouveau avec plus de bénévoles et de jeunes sportifs.