Le son distinctif de The Boyz sur leur 8ème mini album « Be Awake »

Aujourd’hui on va parler d’un groupe de onze membres : The Boyz.

Formé par Sangyeon, Jacob, Younghoon, Hyunjae, Juyeon, Kevin, New, Q, Haknyeon, Sunwoo et Eric, The Boyz ont sorti leur 8ème mini album intitulé Be Awake. L’album de 6 titres est paru chez IST Entertainment le 20 Février 2023.

Le premier titre dont je vais vous parler s’intitule « Roar ». Il s’agit de la title track de l’album. « Roar » présente un son et un style bien distinctif de The Boyz qui a pourtant une discographie assez versatile, passant de son légers comme « Thrill Ride » à des sons plus lourds comme « Maverick ». Dans tous les cas, les chansons de The Boyz possèdent un dynamisme bien propre au groupe et qui s’accorde parfaitement avec les performances qu’ils présentent pour accompagner tout ça.

Revenons en à nos moutons. « Roar » est un titre dans le style RnB pop, agrémenté par de nombreuses harmonies et ad-libs. La chanson traite d’un amour interdit, ce qui explique l’instru et l’ambiance généralement discrète et douce en comparaison à des titres comme Maverick. Le titre est ouvert par un espèce de sifflement mystérieux qu’on retrouve régulièrement dans le reste du morceau et notamment le refrain. Les raps plus énergiques viennent couper la douceur créée par les vocalistes et le break dissonant aux synthés abrasifs et intenses qui surgit avant le dernier refrain nous réveille de la transe dans laquelle nous étions plongés. « Roar » est un morceau sensuel aux voix puissantes et à l’instru qui à un côté fantastique rappelant vaguement des histoires à la twilight avec des loups garous et des vampires et le clip ne manque d’ailleurs pas de rajouter une couche à cette ambiance.

« Diamond Life » est un morceau plus expérimental que les autres titres de l’album. Il clos l’album de la même façon que « Awake » le démarre. Les voix chantent sur la même mélodie et les même notes que l’instru à certains passages, ce qui rend l’ensemble lisse et agréable à écouter. Les voix se mêlent parfaitement à l’instru, notamment avec ce son électrique que l’on perçoit assez fréquemment et qui se mélange tellement bien aux voix que ça sonnerait presque comme un effet vocal. Les raps de ce titre sont puissants mais sans casser l’ambiance du morceau, qui n’est pas sans rappeler le titre « Maverick » à certains passages. Sur le bridge, les voix comme les raps sont doux et créent un passage à couper le souffle, qui nous donne l’impression que tout est sur pause l’espace d’un instant.