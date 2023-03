Pas de féminisme sans les travailleureuses du sexe

L’association les Pétrolettes lutte contre les violences faites aux femmes et personnes minorisées avec et pour les travaillleureuses du sexe. L’association permet un accès aux droits et aux soins pour les travailleureuses du sexe et propose des espaces pour rompre l’isolement et la stigmatisation.

La lutte pour les travailleureuses du sexe s’inscrit à l’intersection de nombreux combats : lutte féministe, pour les personnes LGBTQIA+, pour les personnes sans papier,… Les Pétrolettes prennent part à l’organisation du 8 mars car la question de la défense des droits concerne les travailleureuses du sexe notamment à cause de la loi de pénalisation du client. Cette loi qui date de 2016 ne garantit pas l’accès au droit, au soin et à la sécurité pour les travailleureuses du sexe (recul du port des préservatifs, négociation des pratiques et des tarifs par les clients, augmentation des violences, élargissement du délit de proxénétisme qui rend complique la solidarité et l’entraide).

Projection du film d’Ovidie à Brest

En amont du 8 mars, l’association les Pétrolettes organise la projection du film d’Ovidie Là où les putains n’existent pas. Ce documentaire retrace l’histoire d’Eva-Marree, une travailleuse du sexe suédoise qui a été assassinée par son ex-conjoint. Ovidie explique comment le cadre légal en Suède a permis ce meurtre. Le film ne parle pas tant de travail du sexe mais des stigmatisations liées à ce métier.

La Suède est vue comme un pays progressiste notamment sur les questions de législation du travail du sexe. La loi de pénalisation du client de 2016 en France est héritée du modèle nordique.

La projection a lieu à Ekoumène à Brest à 15h45 dimanche 5 mars 2023. Des échanges et un goûter auront lieu après le film.

A Brest le 8 mars 2023, entre la manifestation du Planning Familial (15h40) et la manifestation à 18h à Liberté de plusieurs collectifs féministes de Brest, l’association les Pétrolettes proposera une cantine à Liberté. L’association organisera aussi le 13 Avril 2023, à l’occasion des 7 ans de la loi de pénalisation du client, une lecture publique de l’article « La violence des normes dans un métier hors normes ». Cet article est issu du travail de recherche action mené par l’association les Pétrolettes et plusieurs sociologues.