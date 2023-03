Venez booster votre bonne humeur avec le Festival de la LIBIDO.

Les origines…

Dans les années 70-80 Robert Gravel réinvente le théâtre d’improvisation en ce qui est devenu un véritable phénomène d’expression qui a gagné la faveur populaire par des performances exceptionnelles. Ce québécois décide de mélanger les règles et le décor du hockey sur glace, sport national d’hiver au Canada afin de réaliser un véritable match entre deux équipes de comédiens. La sauce prend et très vite, de nombreux pays francophones s’emparent de l’idée pour créer leur propre ligue et même une vraie coupe du monde.

A vos marques…prêt…improvisez !!!

Les protagonistes, les joueurs, l’arbitre, le chauffeur de salle sont tous des comédiens, ils jouent dans une terrain de hockey miniaturisé .

L’arbitre est le seul qui possède les thèmes. Ils sont variables, cela peut être juste un mot, une expression française ou la combinaison des deux sans qu’il y ait de lien, l’important est que le sujet doit être le plus large possible pour laisser l’imagination des comédiens se développer.

Les comédiens ne connaissent les règles aborder qu’avec le public et surtout les contraintes et le nombre de joueurs. L’arbitre utilise un kazoo, un instrument de musique à vent semblable à un sifflet avec « un son assez insupportable» selon Alain et il lance le match qui va durer le temps qu’il a déterminé. Il veille au bon déroulement et au respect des règles du jeu. Il n’hésitera pas à siffler des fautes, comme le hors sujet, une faute de cliché comme un routier un peu bourrin ou une faute de décrochage quand un comédien rit à la plaisanterie de l’adversaire si jamais il y en a.

Le public à son rôle à jouer car c’est lui qui donne les points aux équipes.

25 ans d’existences ça se fête !!!

Du 24 février au 11 mars, la troupe se produit dans divers salle autour de Brest où vous pourrez non seulement voir ce match d’improvisation mais aussi découvrir des cabarets thématiques, des pièces improvisées et un sitcom improvisé qui nous replonge en 1997 pour nous faire revivre les grandes heures du sitcom pour adolescents : Hélène et les Bretons.

Toutes les informations sont sur le site de la LIBIDO: https://www.libido-brest.com/