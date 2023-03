Play It Loud explore Dark Side of the Moon, le concept-album mythique de Pink Floyd !

« Pink Floyd après « Atom Heart Mother » et « Meddle » est devenu la référence du Rock Psychédélique, « The Dark Side of the Moon » va les amener sur une trajectoire stratosphérique Resté classé plus de 900 semaines au Billboard, vendu à des dizaines de millions d’exemplaire, c’est une immersion dans ce chef d’œuvre par excellence, sorti il y a juste 50 ans en mars 73, que Play it Loud vous offre ! Plus que jamais « Montez le son » , Gilmour, Mason, Waters et Wright débarquent dans Play it Loud ! »