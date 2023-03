Enquête sur nos paysages quotidiens, du Parc naturel régional d’Armorique et de Bretagne

Même si nous n’y prêtons pas forcément attention, les paysages de notre quotidien, ceux que nous traversons pour aller travailler par exemple, ont un impact sur notre humeur, et même notre santé. Les paysages bretons ne sont pas seulement ceux des grands sites touristiques et emblématiques, ce sont plus largement nos cadre de vie, de vue, d’ouïe, d’odorat, de sensation… Ils sont donc bien plus importants que ce qu’ont pourrait penser.

Enquête ouverte sur nos paysages bretons « ordinaires » jusqu’au 31 mars 2023

L’Observatoire de l’environnement en Bretagne a pour mission de collecter des données sur l’environnement pour accompagner les différentes décisions politiques en la matière. Il a lancé cette enquête – une première en France – début décembre 2022 et elle se poursuit jusqu’au 31 mars 2023. Toutes les personnes qui vivent en Bretagne ou y ont vécu, élues ou pas, professionnelles du paysage, de l’agriculture, de l’urbanisme, de la construction… ou pas. On peut répondre en une dizaine de minutes à cette enquête en ligne, dont les questions portent aussi bien sur le ressenti de son lieu de vie à moins d’un kilomètre de son domicile, que sur les types de paysage qu’on fréquente ou qu’on traverse, sans oublier le vécu des changements paysagers ou les idées pour améliorer nos paysages bretons.

Le PNR d’Armorique et ses paysages

Le Parc naturel régional d’Armorique est le relais de cette enquête en Finistère et ses élues, élus, agentes et agents sont d’autant plus avides de connaître ses résultats qu’ils pourront aider à définir la future charte du PNR qui définit la stratégie d’actions pour 2025-2040. Des ateliers pour les habitantes et habitants du parc autour de la charte avaient déjà fait ressortir cette préoccupation pour les paysages. Bien sûr, au sein du PNRA, il est davantage question de milieux naturels, de terres agricoles, que sur le territoire de Brest métropole ou de Quimper Bretagne occidentale. Le PNR a déjà, dans sa précédente charte, marqué ses préoccupations paysagères pour éviter les étalements urbains intempestifs ou les implantations d’éoliennes sur certains sites, pour contribuer à la préservation de végétations spécifiques ou au retour de pratiques agricoles comme le bocage, pour valoriser les éléments du patrimoine architectural, etc. Cette action pourra se renforcer et gagner en efficacité quand les résultats de l’enquête seront connus fin 2023.

L’enquête sur les paysages a aussi été l’occasion de proposer des rencontres, échanges ou animations, comme cette balade commentée suivie d’une conférence-débat le 21 février 2023 à Logonna-Daoulas. On a pu y suivre les évolutions du bourg à travers les époques : les bâtiments d’habitation ou autres, leurs différentes architectures et les matériaux utilisés, le tracé des voies, la présence des terres agricoles, etc.