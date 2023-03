Béhourd à Plougastel-Daoulas : heaume sweet heaume

Connaissez-vous le béhourd ? Ce sport s’inspire des techniques de combat et des armes du Moyen Âge. Le club breton « Ar Groaz Du » accueille ses adhérents dans 3 lieux en Bretagne : Blain, Rennes et Plougastel-Daoulas.

L’antenne plougastelenn anime des entrainements de manière hebdomadaire. De l’entrainement, il en faut. Entre épées, boucliers, armures et techniques de combat, le béhourd est un sport complet. Nos invités, Maël le Bras (membre du club et président de la fédération bretonne de béhourd) et Marie Beaujouan-Marlière (combattante et secrétaire de l’antenne finistérienne d’ »Ar Groaz Du ») nous font découvrir un sport en plein essor.