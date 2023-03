De l’archéologie à la réalisation de vidéos

Parfois trouver sa place en archéologie n’est pas si simple. Clothilde Chamussy a choisi de créer sa propre activité permettant de mettre en avant ses compétences et ses connaissances. Lier la recherche en histoire, en archéologie ou en anthropologie et le métier de vidéaste pour tendre vers la réalisation de documentaires.

Une chaîne pour vulgariser l’archéologie mais pas que !

Nombreux sont ceux qui essaie de présenter sous un aspect plus ludique ou moins rébarbatif les sciences humaines dans leur ensemble. Boneless archéologie ou les revues du monde en sont quelques exemples. Ces archéologues de formation ont décidé de se former au montage vidéo, à la réalisation de contenus pour informer sur des sujets parfois difficiles d’accès pour le plus large public. Ils ont su s’adapter aux nouveaux outils numériques permettant d’ouvrir ces disciplines aux plus jeunes et donner envie d’apprendre différemment.

Un objet à décrypter : le torque de Vix

Clothilde Chamussy a souhaité nous faire partager ses émotions autour d’un objet découvert dans les années 50 en Bourgogne. Il s’agit d’un torque, un collier métallique, ici, en or, rigide, orné de petits chevaux ailés. Ces pégases sont d’une grande finesse de fabrication et témoigne des échanges commerciaux et culturels déjà établi entre diverses civilisations dans cette Europe de la fin du premier âge du fer. À lui tout seul cet objet pose énormément de questions à la fois sur sa fabrication mais aussi sur son usage, qui était la dame de Vix ?

Dans un prochain épisode nous aborderons la notion de genre en archéologie toujours avec Clothilde. En attendant vous pouvez retrouver Caroline Trémeaud en conférence aux archives du département des Ardennes pour évoquer la place des femmes dans les sociétés des âges du Bronze et du Fer le vendredi 10 mars 2023. Pour ceux qui ne pourrons pas s’y rendre il reste son ouvrage sur genre et hiérarchisation dans le monde nord-alpin, aux âges du Bronze et du fer. Autre évènement à marquer sur vos tablettes le Festival International du Film Archéologique de Nyon (FIFAN) du 21 au 25 mars 2023.