Faites venir le printemps 2023 avec Dansent les abeilles

L’association a remporté l’appel à initiatives du Parc naturel régional d’Armorique en 2021. Depuis, elle poursuit ses actions en faveur des insectes pollinisateurs au sens large et plus particulièrement les abeilles (et bourdons) qui sont menacés de disparition alors qu’ils jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des milieux naturels.

En ce printemps 2023, elle propose deux opérations.

Comme la diminution des ressources alimentaires (la raréfaction des fleurs des champs) est l’une des causes de leur déclin, on peut aider les pollinisateurs en semant des fleurs mellifères qui leur apporteront le nectar et le pollen dont ils ont besoin pour se nourrir.

L’Association vous propose de recevoir gratuitement un sachet de graines mellifères à semer dès le printemps prochain, sur le balcon, sur le rebord d’une fenêtre, dans le jardin…

Pour recevoir gratuitement un sachet de graines mellifères*, il faut faire parvenir l’enveloppe timbrée avec vos coordonnées dessus à Association Dansent les Abeilles Lezalain 294 – 29190 Pleyben (avant le 30 avril 2023).

L’association organise aussi une conférence sur le frelon asiatique avec Denis Jaffré qui a inventé un système de piège sélectif pour ces frelons qui s’en prennent aux abeilles. C’est samedi 18 mars 2023 à 10h à la maison du Parc d’Armorique au Faou. Sur inscription car nombre de places limitées : 06.28.33.91.51 ou par mail : dansentlesabeilles@orange.fr jusqu’au mercredi 15 mars 2023.