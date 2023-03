La 25e foire bio de Landerneau les 18 et 19 mars 2023

C’est la 25e édition de la foire bio de Landerneau ! C’est dire si les parents d’élèves de l’école Diwan étaient visionnaires quand ils ont lancé cet événement pour financer l’école en immersion en langue bretonne. On peut se demander quels sont les liens entre le breton et la production bio … disons qu’il s’agit d’assurer la diversité dans les 2 cas.

Et en effet, depuis qu’elle existe, la foire bio – une institution – a gagné en ampleur, son impact atteint tout le Finistère voire au-delà puisque les exposantes et exposants viennent de toute la Bretagne voire de plus loin (pour les vins notamment) et l’événement finance quasiment une année du budget de l’école. Une centaine d’exposantes et exposants seront présents ces 18 et 19 mars 2023 pour vous présenter des productions (essentiellement locales) en agriculture biologique mais aussi des produits artisanaux écologiques (certifiés) : cosmétique, hygiène, habillement, literie, poterie… et des conseils ou services en écoconstruction, aménagement paysager, jardinage, finance solidaire, décoration de la maison…

La foire s’accompagne d’animations, y compris en amont de l’événement à la médiathèque de Landerneau :

un café-philo samedi 11 mars 2023 à 17h avec Yann Marchand sur le sujet Pourquoi est-il si difficile de se modérer ?

mardi 14 mars 2023 : manger bio à petit prix, avec la Mab

vendredi 17 mars 2023 : lectures sur le thème de l’eau

Pendant la foire, on pourra suivre des ateliers avec le repair café Elorn, une conférence sur les plantes sauvages domestiques, et un spectacle pour enfants de musique végétale le samedi, et le dimanche une conférence de Splann, le média d’investigation breton, un atelier pratique autour de l’aloe vera, un atelier de jeux buissonniers et un autre spectacle pour les enfants.

L’association Eau et rivières de Bretagne viendra avec son camion aménagé « la maison des économies d’eau ».

Si vous passez le dimanche, vous pourrez aussi passer au Family de Landerneau profiter des animations zéro plastique proposées par le syndicat de Bassin de l’Elorn.

La foire bio de Landerneau a lieu à l’espace Saint-Ernel, samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h

Entrée 3,5 € ou 5 euros pour les deux jours. Gratuit pour les – de 16 ans. Restauration (crêpes) sur place.