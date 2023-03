La vignette du cercle avec Thomas Delahaye

Le jour de son emménagement Thomas Delahaye portait une très belle chemise avec des boutons de manchettes, rien à voir avec sa tenue d’atelier habituelle. Quelques jours après l’emménagement, un gros bouillon de bazar est arrivé dans l’atelier. Cela tombe bien car Thomas adore s’installer et a pris le temps de le faire. Il en a même profité pour se construire des outils d’ateliers comme une équerre qu’il décrit dans l’interview. Cet atelier lui apporte un quotidien dans le travail. Poussé par l’architecture de bureau, il a pris un rythme de bureau lui aussi, croise les autres dans les couloirs et laisse sa porte ouverte pour inviter à la discussion et à la rencontre. Il y travaille, joue de la flûte (pour égayer les autres bureaux), scie (pour effrayer les autres bureaux), conçoit des instruments de musique, regarde la vue, mais aussi il ne fait rien. Rien faire sur son lieu de travail, est moins ambiguë que rien faire chez soi dit-il ! Bonne écoute.

réalisation émission : Sarah Blumenfeld

photo : ©ThomasDelahaye

musique : François De Roubaix & Bernard Maître – Que tout est beau (1976) in Les Onix (Enregistrements méconnus pour marionnettes, théâtre et télévision, 1972-1976) publié en 2016 par Biceps Records et WéMè Records

musique jingle : Chatterton – Feu !