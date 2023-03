L’Echoppe solidaire ou l’entraide entre jeunes du Haut-Léon

Ce sont des jeunes de Saint-Pol-de-Léon qui ont lancé cette Échoppe solidaire, en s’appuyant sur une association spécialisée dans l’accompagnement des jeunes, l’Atelier des parcours, et sur un réseau d’épiceries solidaires, l’Andes (Association nationale de développement des épiceries solidaires). Le projet est double voire triple ! En premier lieu, une épicerie sociale est ouverte à tous les jeunes en situation de précarité de 18 à 30 ans habitant Haut-Léon communauté, une boutique fixe située à Saint-Pol-de-Léon, derrière l’Ehpad de Kersaudy, et un service itinérant en fourgonnette dessert plusieurs communes de l’intercommunalité. Les produits sont 70% moins chers que la normale et sont issus de dons des grandes surfaces ou d’agriculteurs locaux. De l’autre, des loisirs et animations sont proposés aux jeunes un jeudi toutes les 2 semaines : jeux vidéo, films, jeux de société et peut-être prochainement, ateliers cuisine…

Ouvert chaque mardi, de 16 h à 18 h. Ehpad de Kersaudy (accès pare l’arrière). Contact : lechoppe.solidaire29@gmail.com ; Instagram : @echoppesolidaire