Vieillesses et libertés : les coulisses…

par Alexia Guignard

De quelles vieillesses allons-nous parler, à quelles libertés allons-nous faire référence ? Il s’agit là d’une thématique plutôt ambitieuse et assez difficile à définir. Droit fondamental de la personne, la liberté est le premier principe de la devise républicaine. Mais que signifient au quotidien ces histoires de liberté quand on vieillit ?

De prime abord, la vieillesse peut renvoyer à la perte d’autonomie, Pour les politiques vieillesse, quand le temps du bien vieillir n’est plus, la vieillesse est envisagée sous l’angle de la dépendance; elle devient alors synonyme de contrainte, contrainte pour soi, contrainte pour les autres.

La vieillesse peut aussi être associée à une autre temporalité, c’est le temps non contraint, le temps après la vie active, après l’éducation des enfants, le temps d’un nouveau rôle social, de l’émancipation…

De façon à préciser le lien, les liens entre vieillesse et liberté, et à questionner leur articulation, j’ai décidé de réaliser un atelier radio avec les membres de l’association pourquoi pas vieilles. Nous nous sommes retrouvées au studio de Radio Evasion au Faou, nous étions six pour réfléchir ensemble, élargir le questionnement.

Est-on plus ou moins libre quand on est vieille, vieux ? Est-ce qu’avoir du temps libre c’est être libre? De quoi se libère-t-on quand on vieillit? Mais en fait, se libère-t-on vraiment?