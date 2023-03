Toutes les formes du théâtre, avec même création sonore, au festival Turbulences 2023 à Brest

Beaucoup de jeunes font du théâtre à Brest mais en dehors, la plupart des 15/25 ans ignorent tout ou presque de la vie sur les planches. C’est la raison pour laquelle la Maison du théâtre de Brest a souhaité lancer Turbulences en 2021. Cette année, c’est du 29 mars au 1er avril 2023. C’est un festival par et pour les jeunes qui vise à leur faire découvrir activement le théâtre dans toutes ses dimensions. Les troupes déjà constituées sont invitées à créer des spectacles ou d’autres formes pour les présenter à leurs pairs. Et le grand intérêt de Turbulences c’est qu’il décline vraiment tous les arts de l’expression théâtrale, du plus traditionnel (pièce intégrale sur scène) aux plus original : déambulation théâtrale dans la ville, marionnettes, clown, théâtre-forum et même de la « radio scénique » !

De la radio qui se transforme en performance théâtrale

Car la Maison du théâtre travaille aussi avec des compagnies professionnelles notamment la toute jeune compagnie La Stridente qui a eu la bonne idée d’amener la radio dans le théâtre (plutôt que l’inverse, pratiqué depuis longtemps). Concrètement, dans le cadre de Turbulences 2023, cela s’est traduit par le projet Réclames mené avec les élèves de baccalauréat sciences techniques du théâtre, de la musique et de la danse (S2TMD) du lycée Fénelon. Les élèves sont allés voir trois spectacles ; ils ont interviewé les compagnies (pour découvrir aussi les différents métiers et fonctions du spectacle), le public, etc. Ils ont ensuite composé leurs créations sonores comme des « publicités » pour les spectacles, ce qui leur a permis de s’essayer également à l’art de l’habillage sonore et même du bruitage. On peut écouter le résultat sur Soundcloud et les créations serviront de base à des performances théâtrales jouées par les élèves pendant le festival.

Turbulences, à la Maison du théâtre de Brest (et ailleurs), du 29 mars au 1er avril 2023, gratuit.