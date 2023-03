Entraînement au théâtre d’impro avec Anime tes rêves

Les matches d’improvisation théâtrale ont été inventés dans les années 1970 pour faire revenir vers le théâtre un public qui l’avait déserté. Les Québécois choisirent donc un lieu populaire, la patinoire, et un moment tout autant festif ; le match de hockey pour « incruster » des petites scénettes improvisées…Petit à petit le « match d’impro » s’est détaché du hockey, répandu de l’autre côté de l’Atlantique et il s’est formalisé (mais pas trop).

En tout cas, c’est tout à fait logique de proposer un tel art populaire dans une petite commune rurale comme Le Cloître-Pleyben, ce que fait donc la compagnie Anime tes rêves le vendredi soir.

Des personnages, des catégories qu’on répète en s’amusant

Une dizaine de jeunes de 12 à 19 ans s’y retrouvent fidèlement chaque semaine, soulignent la bonne ambiance de leur « bande » et en effet on rit beaucoup, avec sérieux ! Car avant un match d’impro, on doit s’entraîner. Les trois coaches d’Anime tes rêves proposent des échauffements et exercices : mimer un automate, faire semblant de soulever un parpaing…

Puis on passe aux « catégories » : ce sont elles qui définissent la forme de chaque improvisation : « à la manière d’un conte », façon « théâtre antique » ou « doublage américain » ou encore « en rimes ».

Du suspense, même pour les comédiennes et comédiens

La catégorie préférée des jeunes c’est le « banc public » qui permet de confronter une personne de chaque équipe, puis l’une des deux passe le relais à un autre joueur et ainsi de suite. Cette catégorie laisse toute liberté de traiter les sujets qu’on veut et de décliner ses personnages fétiches (quand on en a).

La liberté, toutes et tous sont unanimes à la célébrer, même celles et ceux (majoritaires) qui font du théâtre plus traditionnel par ailleurs. « Même nous on ne sait jamais ce qui va se passer sur scène » commente Lukas qui adore ce « suspense ».

Si vous êtes dans le coin, n’hésitez pas à venir assister à un match, chaque vendredi soir avant les vacances ou presque. Venez attribuer un carton bleu ou blanc selon l’équipe que vous préférez, ou lancer des chaussettes sur l’arbitre quand elle est de mauvaise foi. C’est gratuit et on s’amuse bien ! Le prochain a lieu le 15 avril 2023 à 18h30 au Cloître-Pleyben (salle polyvalente).