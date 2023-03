Le groupe Palatine nous dévoile leur nouvel album principalement pop-rock avec des touches folk pour notre plus grand plaisir !

Palatine est un groupe de folk rock français fondé en 2015 qui est composé de 4 membres. Il ya Vincent Ehrhart-Devay a la guitare, l’autoharpe et au chant, Jean-Baptiste Soulard a la guitare et chœurs, Adrien Deygas a la basse et contrebasse et Toma Milteau à la batterie. Les membres se rencontrent en 2013 et commencent à créer de la musique ensemble en 2014 quand ils se rendent compte qu’il y avait une vraie alchimie musicale entre eux.

Tout ça mène à leur premier projet autoproduit, l’EP Baton Rouge, sorti en 2016 qui leur permet de se faire découvrir et de pouvoir se produire en première partie d’actes importants français de la scène pop-rock des années 2010, notamment Feu! Chatterton, Dominique A et Radio Elvis. Cette expérience leur motive de créer encore et en 2018, ils sortent leur premier album intitulé Grand Paon de Nuit.

Donc nous voila 5 ans plus tard avec leur nouvel album Palatine qui sort sur Yotanka Records. On pourrait donc imaginer qu’en 5 ans le groupe a pu changer de style ou changer d’identité musicale, mais au contraire, le groupe reste fidèle à eux même. On retrouve ces mélodies minimalistes et des fois mélancoliques, qui accompagnent bien la voix de Vincent Ehrhart-Devay, tout comme l’écriture poétique et un peu mystique.

Le morceau introductif de l’album pourra facilement s’introduire dans leur projet précédent, mais on sent quand même une certaine aisance et confiance dans les textes et le chant qui fait qu’il y a tout de même une évolution, petite soit-elle.

A travers le projet, on retrouve aussi un mélange de français et d’anglais éparpillé sur quelques titres. En parlant de leur premier album, Vincent disait “Nos influences sont surtout anglophones, mais le français n’a pas le même impact, on n’a d’ailleurs pas la même voix en français et en anglais. Je m’amuse du passage d’une langue à l’autre en fonction de la chanson.” Cette vision de l’écriture est restée sur cet album notamment sur les titres “I Waltz Unseen” ou le français et l’anglais partage le morceau, et dans le titre “Killer Moon” qui pour le coût est entièrement chanter en anglais. La voix change aussi et les morceaux en français me font penser un ptit peu a la voix du chanteur de Feu! Chatterton alors que les parties en anglais ont un air similaire au chanteur du groupe anglais Gorillaz.

En bref, cet album est un pure project pop-rock avec un arrière goût de folk qui berce l’écouteur à travers le monde créé par Palatine. Le fil rouge de l’album étant clairement reverbs et distorsions légers qui fait un son doux et parfois planant mais qui fait juste assez pour garder l’auditeur éveillé.