Les sons mystiques des Death Valley Girls sur leur nouvel album « Islands In The Sky »

Aujour’hui on va parler d’un groupe qui s’est formé en 2014 : les Death Valley Girls. Composé de Bonnie Bloomgarden aux claviers, Rikki Styxx à la batterie, Larry Schemel à la guitare et Sammy Westervelt à la basse.

Le groupe à sorti son dernier album le 24 février dernier chez Suicide Squeeze Records. L’oeuvre s’intitule Islands In The Sky et comporte 11 titres dans un style proto-punk.

Le premier titre que je vais vous présenter s’intitule « Magic Powers ». Il s’agit d’un titre lyrique aux ambiances psychés. Les synthés sont célestes et nous absorbent dans un univers mystique. Lors du refrain, la vibe se veut plus dreamy notamment grâce aux synthés qui dominent cette partie. La guitare joue une mélodie fuzzy tout au long du morceau qui ajoute de la douceur au titre. La voix de Sammy Westervelt est presque fantômatique, ce qui amplifie cette ambiance mystique. On voyage dans un univers bien propre aux Death Valley Girls dans ce titre plutôt orienté garage boogie.

On va maintenant passer à un morceau plus lumineux et joyeux : « When I’m Free ». C’est un titre qui se veut dansant. Le piano joue une mélodie soul tandis que les claviers sonnent chics et groovy. La légèreté du morceau fait allusion aux paroles qui parlent d’un sentiment de soulagement bien transmis dans l’ambiance du morceau. C’est un mélange entre girls band des années 60 et garage punk de la même époque. On remarque tout de suite que c’est un titre moins céleste que le précédent et il sonne même plus trash si je peux dire ça ainsi.