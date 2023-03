France Services et L’ULAMIR de Crozon lutte contre la précarité du numérique.

France Services est un dispositif mis en place par l’État afin de lier les habitants avec les services administratif. C’est depuis peu que ce service empreinte le chemin du numérique. Le travail de ces agents consiste à répondre aux problématiques de la population concernant, en très grande majorité, les démarches en ligne notamment auprès de services comme les impôts, la CAF, la CARSAT, la MSA, la CPAM, le Ministère de l’Intérieur ou de la Justice mais aussi des démarches pour la carte grise, aider aux déclarations RSA…

Les avantages de la déclaration en ligne…

L’attribution d’un compte personnel et l’archivage numérique permet un suivit rapide d’un dossier, fluidifiant et augmentant la fiabilité et la rapidité du traitement des dossiers. De plus l’accès 24h/24 et tous les jours de l’année permet une plus grande flexibilité à l’usager pour transmettre des informations essentielles. Aujourd’hui, la grande majorité des services se font sur internet et beaucoup reste accessible en version papier.

Mais attention certaines démarches ne se font que part internet, comme la carte grise par exemple, favorisant ce que l’on appelle la fracture du numérique…

Le numérique participe-t-il à l’isolement des plus démuni ?

Tout le monde n’est pas égale face au numérique de part un savoir propre à chacun sur son utilisation, un manque de couverture géographique de l’espace internet, il existe encore beaucoup de zone blanche, et enfin le prix du matériel. Ces trois facteurs sont les causes de cette précarité du numérique et paradoxalement si la plupart des services de l’État se fond sur internet comment les personnes isolées ou les plus démunies peuvent ils avoir recours à leurs droits ? Car ce sont bien souvent ces personnes qui ont le plus besoins de ces services.

Les solutions.

De part le caractère longitudinal de notre territoire, France Services mets à disposition du public de la Presqu’île de Crozon un système de services itinérant permettant ainsi de couvrir une zone facilement accessible au publique. Dans chaque bureau se trouve des postes informatiques relié au net et des agents formés seront la pour vous accueillir, sur rendez vous pour répondre à vos questions mais aussi à combler vos lacunes informatiques. Ulamir, vient en complément de ce dispositif en proposant, à l’aide d’atelier, aux personnes qui ne sont pas à l’aise avec le numérique à essayer de devenir autonome avec leurs outils, que ce soit le matériel comme les applications.