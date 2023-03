Une centrale électromusculaire pour bien comprendre ce qu’est l’énergie

Membre du comité cycliste de Saint-Évarzec, de l’association de promotion du vélo en Cornouaille Kernavélo et producteur d’énergie professionnel, Frédéric Henrio est à l’origine de la Centrale électromusculaire. 10 cyclistes sur des vélos statiques actionnent en pédalant une dynamo qui produit de l’électricité. L’outil anime des événements, en particulier des projections en plein air (la centrale fait tourner le film) mais c’est surtout l’occasion de sensibiliser le public à ce que représente concrètement toute l’énergie que nous consommons au quotidien, très facilement, en appuyant sur des interrupteurs ou en tournant des clés de contact. Finalement on croit que l’énergie est gratuite parce que le soleil brille ou que le gaz est dans le sous-sol, le problème c’est de transformer cette énergie pour la rendre utilisable… et là, c’est tout un travail.

Les problèmes de rendement énergétique et de stockage

Quand on sait que pour faire fonctionner sa box internet une journée il faudrait 2 heures de pédalage quotidien d’une personne, on se représente mieux l’effort à fournir.

Le problème c’est aussi qu’on sait mal stocker l’énergie (en batteries) et que le rendement de production d’énergie est parfois faible. Pour la Centrale électromusculaire, c’est 70 % de perte ! Frédéric Henrio essaie d’ailleurs de collecter un peu d’argent pour améliorer ce point.

Cependant, la Centrale électromusculaire va continuer à tourner dans le Finistère ou plus loin pour nous faire comprendre qu’il est temps de réfléchir à d’autres moyens de produire de l’électricité de façon sobre et sans polluer.