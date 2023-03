Les associations de Quimper recrutent des bénévoles le 25 mars 2023

Il existe 85 associations de France bénévolat en France et 2 dans le Finistère, une à Brest, l’autre à Quimper. Toutes se donnent pour mission de recruter des bénévoles au bénéfice des associations locales qui le souhaitent et adhèrent à leur démarche. Cela permet de mutualiser la communication et d’offrir aux candidates et candidats volontaires un large choix de missions, à toutes fréquences, selon leurs disponibilités.

Les rencontres de la vie associative que France bénévolat Quimper Cornouaille organise chaque année est un bon exemple de cette mutualisation.Toute la journée de 11h à 18h, 25 associations tiendront un stand dans la galerie commerciale Glann Odet de Quimper, pour présenter leurs activités ; certaines proposeront des animations et une tombola sera organisée avec 500 € de prix pour l’association tirée au sort et 100 € pour la personne bénévole.

Ce sera l’occasion de découvrir surtout des associations dans le champ du social (Téléthon, France Alzheimer, Association des retraités de Quimper, Croix rouge, Ligue contre le cancer), mais aussi de la politique (Ligue des droits humains), des arts (Festival de Cornouaille), de la coopération internationale (Solidarité peuple Masaï), ou de l’environnement (la ressourcerie Treuzkemm).

France Bénévolat Quimper Cornouaille

Maison Walkeck Rousseau / Bureau 9

1 allée Monseigneur Jean René Calloch à Quimper

Accueil et Orientation des bénévoles

Lundi au Vendredi par téléphone 07 49 42 49 97 ou par mail fb.quimper@francebenevolat.org