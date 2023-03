Natalité en baisse, décès en hausse en 2022 en Bretagne

Après le mini rebond des naissances en 2021, suite à l’épidémie de Covid-19, les chiffres publiés par l’Insee Bretagne en 2022 retrouvent la tendance observée depuis plusieurs années. On on compte 1000 bébés de moins nés de mères domiciliées en Bretagne qu’en 2021. Une chute de natalité (- 3,1 %) plus importante que celle observée en France (- 2,6 %). Elle pourrait s’expliquer par le fait que la Bretagne a été la région où la hausse des naissances en 2021 était la plus forte.

Le nombre moyen d’enfant par femme en Bretagne (1,74) reste en dessous de celui observé au niveau national (1,80).

Les décès en 2022 ont quant à eux marqué une hausse plutôt nette : 1500 de plus qu’en 2021, soit une progression 4,1 %, bien plus forte qu’en France (+ 0,8 %). Là encore, cela pourrait s’expliquer par le fait que la notre région a été moins touchée par la hausse du nombre de décès sur l’ensemble des deux années 2020 et 2021.

Il faut de toute façon compter avec le vieillissement de la population, notamment l’arrivée aux âges de forte mortalité des générations nombreuses du baby-boom.

Si la population bretonne a augmenté malgré tout en 2022 c’est uniquement grâce au solde migratoire très positif (plus de personnes qui viennent s’installer dans notre région que de départs).