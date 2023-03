Parcoursup : le Projet de formation motivé

Dans cette émission, Patricia Pivard nous explique ce qu’il faut savoir pour motiver ses choix dans Parcoursup, via le Projet de formation motivé à transmettre sur la plateforme avant le 6 avril 2023 minuit.

Pourquoi un Projet de formation motivé

Quand on a déjà saisi ses vœux de formations dans Parcoursup, vient le temps de la deuxième étape : « le projet de formation motivé » à enregistrer avant le 6 avril 2023 minuit .

Ce PFM est destiné à expliquer son choix, à démontrer que le choix de la formation est issu d’un projet construit, à convaincre que l’on a les aptitudes, les compétences attendues pour suivre le cursus demandé et il faut faire un projet par formation.

Le PFM pourra être examiné plus ou moins attentivement par les responsables des formations choisies, mais il peut faire la différence dans le choix de la candidature pour des formations très demandées.

Comment faire son Projet de formation motivé Parcousup

On trouve l’espace pour remplir son PFM dans un des ongles du dossier électronique de Parcoursup (mes vœux / détails / projet formation motivé) Il doit compter 1500 caractères espaces inclus .Avant de saisir quoi que ce soit, voici les conseils de Patricia.

Au brouillon, construire son argumentaire en commençant par un simple tableau de mots clés /miroir

– d’un coté mots clés attendus de la formation

– en face, les mots clés des points forts, aptitudes, éléments de construction du projet qui sont en lien direct avec la formation

Personnaliser ! Un développement court qui met en avant ne serait ce que une seule compétence personnelle ou activité bien choisie, bien en lien avec le projet de formation, vaut mieux que de délayer des généralités ou pire des modelés de lettres copiés sur internet !

En termes de rédaction, aller à l’essentiel, pas de formulations littéraires alambiquées : utiliser des verbes d’action , être clairs et concis, écrire « j’ai choisi cette orientation pour /parce que » plutôt que « j’ai fait le choix de m’orienter vers …. parce que … «

Ne pas hésiter à se reporter au guide Parcoursup en ligne si besoin. Il précise qu’il est inutile d’écrire « monsieur » ou « madame », de dater ou de signer

Rédiger d’abord sur traitement de texte pour compter le nombre de caractères, avant de copier son texte dans le site internet Parcousup.

La structure du Projet de formation motivé est la suivante :

1. une courte introduction pour mentionner la formation et amener votre candidature

2. un développement argumentaire axé sur les correspondances entre votre profil et le cursus post bac demandé

3. une conclusion courte avec une projection sur la suite d’études envisagées aprés la formation souhaitée ou sur le projet professionnel, le métier ciblé, etc.

4. une formule de politesse ultra courte .

Les liens utiles :

https://www.parcoursup.fr/documentspdf/Fiche_projet-formation-motive.pdf

https://topps29.wordpress.com/2023/03/13/boite-a-outils-pour-le-pfm-projet-de-formation-motivedans-parcoursup/