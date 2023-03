Vivre le handicap en presqu’île de Crozon et Aulne maritime

Toutes les personnes ou presque sont confrontées au handicap, elles-mêmes ou leur proches, au cours de leur vie. Car derrière le mot se cachent toutes sortes de réalités : une incapacité temporaire ou permanente, une perte d’autonomie plus ou moins grande, des problèmes psychiques, mentaux ou moteurs ou sensoriels, des affections de longue durée qui perturbent la vie quotidienne sans être très visibles (maladies chroniques de type Crohn, fibromyalgie ou troubles du spectre autistique…).

La presqu’île de Crozon, du fait de son enclavement, confronte les personnes concernées à des difficultés d’accès à certains soins ou consultations. Tous les services de santé ou administrations n’y sont pas disponibles. Pour les personnes âgées, le problème se pose aussi, même si l’hôpital de Crozon est un relais précieux.

Une journée d’échanges sur les handicaps le 25 mars 2023 à Lanvéoc

C’est pour cette raison que les éducatrices et éducateurs de la Soupape proposent une nouvelle journée de rencontre sur ce sujet, sur le modèle des autres journées comme celle consacrée à la parentalité, ou celle qui concernait la dépendance et le handicap. Elle aura lieu le 25 mars de 10h30 à 18h à la salle polyvalente de l’école de Lanvéoc. Comme toujours, il s’agira à la fois d’une occasion d’échanger – anonymement – autour de son vécu, de trouver de l’aide pour faire face à ses problèmes, ou simplement de passer un moment convivial lors du repas partagé ou des ateliers (jeux, création, bien-être). Pour l’occasion, on pourra suivre du théâtre miroir, des scénettes autour de différentes situations liées au handicap que le public est invité à commenter.

Détecter les handicaps et les accepter

Le handicap, il faut d’abord le détecter. Dans certains cas (trisomie 21, paralysies congénitales…) c’est clair et net dès la naissance. Mais dans de très nombreux autres cas, le handicap est soi difficile à détecter (dyslexie, dyspraxie.. troubles de l’attention) soi il s’installe plus tard dans la vie (à l’adolescence comme certains troubles psychiques ou maladies somatiques) ou à un âge plus avancé (maladies neurodégénératives comme Alzheimer, Parkinson, etc.)

Avant et pendant le diagnostic, il faut déjà se faire à l’idée qu’on est touché, directement ou en tant que proche. C’est une acceptation qui peut être progressive.

Connaître les aides et dispositifs et en bénéficier

Ensuite, il faut actionner plusieurs leviers : faire reconnaître son handicap à la Maison départementale des personnes handicapées (un dossier en ligne à remplir) pour pouvoir se faire aider. Les dispositifs d’aide s’accompagnent souvent d’une nouvelle organisation, y compris familiale. L’école sert aussi de passerelle, avec le Rased (Réseau d’aide spécialisée aux élèves en difficultés) qui peut détecter des handicaps et orienter les enfants vers les classes Ulis (Unités localisées pour l’inclusion scolaire) en primaire ou collège. L’idée est alors de maintenir le plus possible l’enfant en milieu « ordinaire ». À la maison, les mineurs peuvent bénéficier du Sessad (Service d’éducation spéciale et de soins à domicile). Les jeunes adultes sont quant à eux orientés vers des IME (Instituts médico-éducatifs) ou des Esat (Établissements de soins et d’aide par le travail). Pour les personnes âgées, le Clic (Centre local d’information et de coordination) est présent dans toutes les Communautés de communes.

Les associations qui touchent au secteur du handicap comme la Soupape, sont plus nombreuses en presqu’île de Crozon et Aulne maritime ; elles interviennent dans des domaines et pour des publics assez variés. Le 25 mars 2023, on pourra en tout cas en apprendre davantage.

Le programme de la journée du 25 mars 2023 de 10h30 à 18h à la salle polyvalente de l’école de Lanvéoc

10h30 : accueil

11h-12h30 : échanges et discussions avec professionnels et habitants (contraintes, enjeux, défit, ouvertures)

12h30-14h : repas partagé

14h30 : théâtre miroir (spectacle) sur le thème du handicap par Pierre Bonneau

16h30-18h : temps d’échanges pour clôturer la journée (envies, idéal…)

3 espaces seront aussi accessibles : Jeux / Bien-être / Créatif