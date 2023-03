Le chant classique de La Poem sur leur 2ème EP « The Alchemist »

Aujourd’hui on va s’intéresser à un groupe différent de ce que j’ai pu vous faire écouter auparavant. Je vous embarque à nouveau en Corée du Sud, cette fois-ci loin de tout ces sons bruyants, pour vous faire découvrir un quatuor de chanteurs classiques nommé La Poem. Le nom du groupe, La Poem, vient d’un mélange entre La Bohème en français et le mot anglais poem.

Les 4 membres de La Poem ont tous des registres vocaux différents. Il y a 2 ténors : You Chaehoon et Park Kihun, 1 baryton : Jeong Minseong et 1 contre-ténor : Choi Sunghoon.

Le 8 Mars dernier, La Poem ont sorti leur deuxième EP chez Studio Jamm, intitulé The Alchemist qui comprend 5 titres aux sonorités variées.

Le premier morceau dont je vais vous parler s’intitule « Anchor ». Il s’agit du troisième titre de l’album. « Anchor » est un morceau acoustique ouvert par la voix baryton de Minseong et une mélodie au piano. Sa voix est ensuite remplacée par celle du contre-ténor Sunghoon. Lors du refrain, l’instru est simple, composée d’une guitare et d’un violon, qui laissent entendre les harmonies du quatuor. Lors du bridge, on entend les voix baryton et ténors qui s’harmonisent merveilleusement bien, avant d’être rejoint par le choeur contre-ténor. On remarque qu’à l’exception du contre-ténor, les voix voix des trois autres membres, notamment celles de ténors, ne sonnent pas nécessairement comme des voix d’opéra. La gamme vocale de Sunghoon, le contre-ténor, se rapproche de celle d’une femme, ce qui différencie La Poem des autres groupes de cette catégorie. « Anchor », qui signifie ancre de bateau en anglais, nous fait naviguer sur un océan d’émotions. C’est une ballade sentimentale qui nous offre de splendides harmonies.

On va maintenant passer à un titre aux sonorités qui s’opposent à « Anchor ». Il s’agit de « Blast », dernier titre de l’EP. Lorsque l’intro démarre, on s’attend bien à quelque chose de relativement violent. Nos attentes sont quasiment respectées puisqu’il s’agit d’un titre rock. L’intro sonne grave alors que les pré-refrain font preuve de légèreté grâce à la voix douce du contre-ténor. Ce passage plus doux renforce le côté explosif du refrain qui le suit, où la guitare accompagnée par les voix des ténors et les choeurs du baryton éclatent en beauté. Dans le deuxième couplet, la voix baryton s’associe à la voix contre-ténor pour créer un contraste harmonieux entre la voix la plus grave et la voix la plus aigue. On a pu entendre une certaine puissance sur le premier refrain mais cette puissance est décuplée sur le deuxième où les voix des ténors sonnent plus rauque tout en gardant leur douceur. Le bridge interprété par le contre-ténor vient nous transporter vers le dernier refrain tout en délicatesse. Pour moi, ce titre était la grosse surprise de l’album. Je ne m’attendais pas du tout à entendre ce genre de sonorités sur un album de chant classique, mais le quatuor à su nous montrer que leur registre vocal et leur formation de chanteur classique leur permet de chanter aisément dans d’autres styles musicaux.