Le lycée des métiers de l’automobile de Pont-de-Buis au féminin et sans clichés

Le lycée des métiers de l’automobile de Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h ne compte pas beaucoup de filles dans ses classes, seulement 12 sur plus de 120 élèves. Cependant ce chiffre est en hausse constante car en 2019 il n’y avait que 2 filles dans le lycée.

Une table ronde entre femmes dans des métiers masculins et lycéennes

Quatre femmes qui travaillent dans des métiers à dominante masculine sont venues parler de leur vécu et répondre aux questions des filles de 1ere et 2nde du lycée. Ces femmes exercent toutes un métiers différent : Laura Breton est DRH du groupe Nedelec, Alexandra Peltier-Blaise est capitaine en gendarmerie, Daphné Seach travaille aux espace verts à Brest et Julie Jezegou est technicienne chargée de la maintenance du patrimoine portuaire, des métiers perçus comme largement masculins. Elles ont pu débattre de la pression qu’elles s’imposaient ou ressentaient ainsi que des difficultés auxquelles elles ont dû faire face en tant que femmes pour réussir à s’imposer dans leurs différents métiers.

Les élèves ont quant à elles pu leur poser des questions sur les difficultés de la maternité et comment associer sa vie de famille et sa vie professionnelle, savoir si elles ont eu des difficultés à l’embauche, savoir comment elles ont réussi à gagner la confiance des hommes. Mais les jeunes femmes ont également évoqué leurs choix d’orientation futurs, leurs difficultés à s’imposer dans leur classe ainsi que les craintes qu’elles ont pu avoir.

Les filles bienvenues au lycée des métiers automobiles de Pont-de-Buis

Pour éviter tous les freins, pour que les filles se sentent à leur place dans l’établissement et la filière automobile, des élèves filles participent aux journées portes-ouvertes du lycée ; elles peuvent ainsi témoigner et faire tomber les éventuels complexes.