Des Polars et des Notes #99 : Et Boom…

Dans l’atmosphère d’explosion sociale qui caractérise ce début de printemps, Des Polars et des Notes ne pouvait pas faire moins que d’apporter sa pierre à l’édifice. D’autant plus que les dernières parutions de polars et romans noirs l’ont bien aidé dans cette tâche, les pages sentent la poudre ou le semtex, le suspense et l’angoisse. Des bombes anarchistes, fascistes, plus énigmatiques, il suffit de demander pour être satisfait, et à profusion. Et quand ce ne sont pas des engins quelconques qui ravage un restaurant, une chambre ou une gare, le talent des auteurs se chargent de nous faire sauter le palpitant, à coups de tueurs russes, ou en sapant les codes sacro-saints du thriller.

Bref, casque et gilet pare-balles de rigueur, mars, cette année, sera détonant !

Bonne écoute !

Sommaire :

Livres

ALIAS EMMA – Ava Glass – Éditions Les Arènes – Collection Equinox

Traduit de l’anglais par Rémi Boiteux

CES FEMMES-LÀ – Ivy Pochoda – Éditions Globe

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Adélaïde Pralon

LES MORTS D’AVRIL – Alan Parks – Éditions Payot & Rivages – collection Rivages/Noir

Traduit de l’anglais (Écosse) par Olivier Deparis

MENACES ITALIENNES – Jacques Moulins – Éditions Gallimard – Collection Série Noire

Interviews

Michèle Pedinielli pour SANS COLLIER, paru aux éditions de l’aube dans la collection l’aube Noire.

Benjamin Franceschetti pour SI LE GESTE EST BEAU, publié à la Manufacture de Livres.

La Zik

Claude Nougaro – Une Petite Fille, Ivy Queen – Quiero Bailar, Pigalle – Le Bar-Tabac de la Rue des Martyrs, Creedence Clearwater Revival – Fortunate Son, Georges Brassens – Hécatombe, Djazafaz – La Peste Brune