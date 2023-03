Kactus : le magazine popculture de Quimper

Le magazine Kactus est un magazine de pop culture quimpérois qui s’intéresse aussi bien à la musique qu’au cinéma, au gaming ou au lifestyle sur le territoire breton. Il à été créé fin septembre 2019 par Tony Lumbroso le rédacteur en chef du magazine. Il souhaitait répondre à la demande des Quimpérois d’un média différent des médias dit traditionnels : avec des contenus atypiques et d’abord consacré à la culture.

Des chroniques à forte personnalité

Pour Tony, la force du magazine ce sont les chroniqueuses et chroniqueurs qui prennent leur temps et donnent une « patte » personnelle à leurs contenus, une personnalité. Le but du magazine est de repenser l’approche de la culture, d’aborder le cinéma aussi bien local que le film indépendant. Du côté de la musique la présence de la salle Le Novomax a permis au magazine de recevoir plusieurs artistes en podcast. Pour la partie gaming, le but est que tout le monde puisse comprendre, par l’emploi de termes moins bruts que dans certaines émissions spécialisées, et en abordant une approche personnelle et psychologique du jeu vidéo. Enfin, en lifestyle, Kactus aborde dans des chroniques écrites aussi bien des thèmes de société, que de bien-être ou encore de santé.

Les contenus écrits, vidéos et sonores de Kactus ont déjà conquis plus de 25 000 lecteurs et lectrices.