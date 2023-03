LEM sport reçoit Laurie Phaï, traileuse sans frontières

Aujourd’hui nous recevons une athlète de haut niveau et hors norme, Laurie Phaï, Franco Cambodgienne, qui après une carrière de pongiste internationale en équipe de France, a décidé de tout plaquer suite à un accident de vie pour se lancer dans le trail pour éprouver son corps, et la douleur qui dans sa tête ne passait pas.

Elle a raconté son histoire dans un film/documentaire poignant intitulé « au-delà du temps », qui la suit elle et son staff, dans sa quête sportive, et parfois spirituelle, à la recherche d’elle-même et du temps. Cette invitation au voyage à travers les continents sur les plus belles courses de trail du monde, nous invite également à découvrir son histoire familiale au Cambodge d’où son père est originaire.