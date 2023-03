Les projets de bénévoles de Run ar Puñs : potager, Festourun et chorale

Au hameau de Run ar Puñs, le bénévolat – au sein de l’association Rapass – peut être très créatif. Les bénévoles qui proposent des projets trouvent le soutien de l’équipe permanente mais profitent aussi d’une grande autonomie. Tout es affaire ce compétences et d’envie.

La chorale avec Jeanne

Parfois c’est l’équipe salariée qui sollicite une personne, comme dans le cas de Jeanne, céramiste mais qui avait déjà pratiqué le chant et dirigé une petite chorale. Sans être spécialement musicienne, elle a accepté de porter le projet de chorale qui était en germe. Et de fait, 50 personnes se sont présentées au début pour interpréter des polyphonies du monde entier.Il en reste encore 35 toutes les deux semaines le jeudi soir, dans une ambiance chaleureuse et studieuse.

Les Festourun avec Éric

Bénévole de longue date, Eric a quant a lui pris en main les Festourun des soirées pendant lesquelles on danse, on apprend à danser des gavottes des plinn mais aussi des mazurkas, polkas…de la cochinchine…tout dépend des « profs de danse » improvisés, des souhaits des participantes et participants et même des groupes de musique volontaires pour faire danser. L’émulsion de ces soirées mensuelles (le premier vendredi du mois) a bien pris et les Festourun devraient continuer aussi l’été.

Le potager et l’embellissement extérieur avec Papito

Quant à Papito, il est arrivé il y a trois ans en Finistère, depuis l’Anjou, avec un métier : paysagiste. Il a beaucoup apprécié les lieux et s’est porté volontaire pour l’entretien des extérieurs, ce qui au hameau peut être vaste ! Il réalise aussi bien des créations artistiques en bois de récupération (et peinture de recup) que des menus travaux sur les végétaux, et surtout c’est lui qui chapeaute le potager de Run, gagné sur le pré des moutons, avec un serre construite par l’équipe potagère (20 bénévoles environ) et un projet particulier sur les tomates (celles qui résistent au mildiou en extérieur en Finistère).